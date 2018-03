Hacker tegen AD: Wachtwoorden miljoenen Nederlanders vindbaar met zoekmachine. Wat nu?

Wat kan ik zelf doen?

Iedereen kan al langer op de site HaveIbeenpwned controleren of zijn mailadres ooit buit is gemaakt bij een hack. Die kans is zeker niet ondenkbaar: veel Nederlanders hebben een account bij LinkedIn. Datzelfde LinkedIn is niet zozeer het risico (de site verplichtte zijn gebruikers al lang geleden het wachtwoord te wijzigen). Wat wél een risico is, is dat mensen dezelfde zwakke wachtwoorden blijven gebruiken die ze ooit voor LinkedIn gebruikten. Wachtwoorden als welkom01 of 1234566 worden nog altijd gebruikt, ondanks alle waarschuwingen.