Grote weerstand tegen Europese digitaks, kans op belasten internetreuzen minimaal

Nederland nog in beraad

Invoering van een Europese digitaks vereist de instemming van alle lidstaten

De Britse minister Hammond verraste zijn collega's met een pleidooi om de digitaks alleen in internationaal verband in te voeren. Eerder sprak Londen zich juist vóór een Europese belasting uit, zolang de OESO (het samenwerkingsverband van 35 grote industrielanden) op zich laat wachten met een wereldwijde maatregel. Ook Zweden, Finland, Denemarken, Litouwen, Ierland, Luxemburg en Malta keerden zich tegen een fiscale solotrip van de EU. Invoering van een Europese digitaks vereist de instemming van alle lidstaten.



Nederland en Duitsland namen geen standpunt in, in beide landen beraadt de regering zich nog. Staatssecretaris Snel plaatste niettemin vraagtekens bij een voortrekkersrol van de EU én bij het Commissievoorstel. Dat becijfert de opbrengst van de digitaks op 5 miljard euro per jaar. Een gering bedrag vergeleken met de 150 miljard euro die de lidstaten jaarlijks mislopen aan btw-inkomsten door fraude en administratieve problemen. De staatssecretaris hoopt dat de EU nog voor de zomer een akkoord bereikt over een hardere aanpak van btw-fraude.



De Franse minister Le Maire - groot voorstander van de digitaks - gaf zich nog niet gewonnen na afloop van het overleg met zijn EU-collega's. Hij wil nog steeds dat de digitaks eind 2018 een feit is. 'Het is onacceptabel dat het midden- en kleinbedrijf in Europa netjes belasting betaalt en de digitale giganten niets. Ik wens iedereen die dat wil verdedigen succes.'