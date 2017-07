Goede en slechte hackers strijden om cryptomunt ethereum uit lekke digitale portemonnee

Groot risico

Maar het had nog veel erger kunnen zijn. Een groep white hat hackers - the White Hat Group - vertelt aan technologiesite Mashable hoe ze in actie kwamen toen ze het fout zagen gaan. 'We hadden niet echt een alternatief', zegt een van hen. 'We begonnen als een gek scriptjes te schrijven waarmee we alle kwetsbare portemonnees konden legen.'



Er was veel haast geboden, dus tijd om te testen was er niet. De eerste 'buit' van 47 duizend ethers (goed voor vele miljoenen euro's) was dan ook een groot risico. Wat zou er gebeuren als er iets mis zou gaan en alles verloren was? Maar het ging goed. Uiteindelijk werd zo 73 miljoen aan ethereums gered. Een bedrag dat anders in handen van de collega's met de zwarte hoedjes terecht zou zijn gekomen.