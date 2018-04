Geen blote billen, 'tenzij gephotoshopt op bekend persoon' (en andere Facebookhuisregels)

In verschillende hoofdstukken legt het social-mediabedrijf nu uit wat wel en wat niet door de beugel kan. Facebook erkent dat het lastig balanceren is op het koord tussen serieuze bedreiging en satire, of tussen porno en kunst. Facebook ging in het verleden nog wel eens de mist in ging met het verwijderen van naaktbeelden (het Vietnam-meisje, schilderijen), geeft het ook zelf toe. 'Ons beleid met betrekking tot naaktbeelden is in de loop der tijd genuanceerder geworden. We begrijpen dat naaktbeelden kunnen worden gedeeld om verschillende redenen, waaronder als protest, om een goed doel bekendheid te geven of voor educatieve of medische doeleinden', zo staat nu in de huisregels. En: 'We staan ook foto's van schilderijen, beelden of andere kunst toe die naakte figuren afbeelden.'