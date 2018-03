Game van de week: valse profeet met dynamiet en plastape in Far Cry 5

Bij het Canadese filiaal van Ubisoft, de Franse gamesuitgever, moeten ze een helderziende in dienst hebben. Iemand die ergens in 2014 in een glazen bol tuurde en zag dat het in 2017 helemaal mis zou gaan met het buurland Amerika.



Want Far Cry 5, de jongste game uit de veertien jaar oude Far Cry-reeks, speelt zich af in een Amerika dat verdacht veel overeenkomsten vertoont met de huidige Verenigde Staten. Er zijn tal van verwijzingen te vinden naar de politieke situatie in het land, met een deel van de bevolking die zich met de riek en brandende toortsen (en Twitter) afzet tegen het establishment.



In Far Cry 5 tarten boze, overwegend maar niet louter blanke, overheid-hatende wapenknuffelaars het gezag in defictieve uithoek Hope County in de bestaande staat Montana. Echte gelijkenissen met levende figuren of groeperingen die zich momenteel in de VS roeren gaan de makers overigens uit de weg. De rol van het kwaad is toegekend aan een religieuze sekte onder aanvoering van een valse profeet die ervan overtuigd is dat het einde der tijden nakende is.