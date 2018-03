Game van de week: Sea of Thieves barst van de potentie, maar voelt aan als het strand van een Waddeneiland bij eb

Geen mooiere, meer levensechte zee in een computerspel dan die in Sea of Thieves. De zee in deze nieuwe piratengame van Microsoft kolkt, draait en golft, rukt aan het roer, beukt op scheepswanden en overspoelt het dek in zware stormen. Het ruime sop in Sea of Thieves is zo realistisch dat je bijna de zilte smaak van het opspattende water op je lippen proeft.



Het probleem is: de zee is het beste wat deze piratengame te bieden heeft.



Sea of Thieves is een online-avontuur beleefd door liefst vier landrotten met een Xbox of een pc, die gezamenlijk aanmonsteren op een virtuele piratenschuit en daar elk een taak op zich nemen - de zeilen hijsen, het roer bemannen of kanonnen afvuren op passerende tegenstanders. Het is een sociaal evenement, een kameraadschappelijk verzetje met bekenden en een spannende 'blind date' met vreemden. Jij en je bemanning gaan op verlaten eilanden op zoek naar schatten, die ze in zeeslagen met anderen weer kunnen kwijtraken of juist laten aangroeien met de buit van verslagen opponenten.



Dat dát de bedoeling is van Sea of Thieves blijft aan het begin lange tijd onduidelijk. De game geeft de beginnende speler vrijwel geen aanwijzingen over wat hem te doen staat, en hoe hij zich moet redden. Al gauw gaan de eerste uren voorbij met zinloos rondgedraaf op eilanden met schimmige kroegbazen en argwanende handelaren, in dialogen waarbij de speler wordt geacht te kiezen uit vier antwoorden of vragen. Elke keuze zou in dit rollenspel moeten leiden tot een andere wending van het verhaal - maar dat valt in de praktijk tegen.