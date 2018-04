Game van de week: Op avontuur met de Japanse crimi-clowns in Yakuza 6

Fietsen veroorzaken meer doden in het verkeer dan auto's, konden we de afgelopen week in de krant lezen. Wie Yakuza 6: The Song of Life heeft gespeeld zal die ontwikkeling niet verbazen. In deze game maakt het hoofdpersonage, Kazuma Kiryu, regelmatig slachtoffers met een rijwiel. Hij rijdt zijn belagers niet ondersteboven - nee, hij raapt fietsen op om zijn tegenstanders ermee om de oren te slaan.



Fietsen zijn niet de enige objecten die Kiryu tijdens gevechten van de grond raapt en zeker niet de meest onlogische. Een gasfles (Leeg? Gevuld?) of een reclamelichtbak zijn nog te begrijpen als strijdmiddel.



Maar hoeveel schade denkt Kiryu aan te richten met zo'n plastic oranje-wit gestreepte verkeerspion waarmee wegen worden afgezet?



Er is wel meer vreemd aan Yakuza 6: The Song of Life en dat is ook meteen het woest-aantrekkelijke aan deze Japanse game: het is alsof iemand The Godfather (film), The Sopranos (tv-serie) en Grand Theft Auto (game) in een blender heeft gestopt en met teriyakisaus heeft overgoten. Daarbij komt dat de yakuza - de Japans variant op de cosa nostra - van zichzelf al een bizar fenomeen is. De grootste clan, Yamaguchi-gumi, bracht in 2013 een glossy uit voor haar leden.