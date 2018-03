Game van de week: Moss, de muis die brult als een leeuw

Kinderschoenen

Briljant is dat je soms moet staan of bukken om een passage te zien, waar Quill doorheen moet. Het trekt je nog dieper haar prachtige wereld in en dwingt je verder te kijken dan je virtuele neus lang lijkt. Het is een mechanisme dat je amper in andere vr-games vindt.



Maar Quill is ook symbolisch voor de twee zijden van de medaille die virtual reality heet. Want aan de andere kant herinnert Moss je er voortdurend aan dat virtual reality nog in de kinderschoenen staat. Je moet regelmatig de PSVR-helm weer op een lijn brengen met de PlayStation-camera die jouw bewegingen registreert, zodat je tenminste kunt zien waar Quill naar toe moet. Alsof ze in de bioscoop elke tien minuten de projector weer scherp moeten stellen.



De bediening met de afstandsbediening van de PlayStation 4 blijft onnatuurlijk aanvoelen. De PSVR-bril zelf voelt toch meer alsof iemand je een te nauwe duikbril heeft opgezet. De dikke kabel die de bril met de spelcomputer verbindt hindert je bewegingen.



Onder de streep is het toch Quills betoverende paradijsje dat van Moss een absolute must maakt voor iedereen die een glimp wil vangen van de toekomst van interactief vermaak. Moss is de muis die brult als een leeuw.



Moss (Polyarc/Sony)

Uitgebracht voor PlayStation 4 (met PSVR-bril)

Geschikt bevonden voor 7 jaar en ouder