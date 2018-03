Game van de week: mijnheer Van Dale wacht op antwoord in Scribblenauts Showdown

Woordspel

Dat zal niet de enige reden zijn waarom Showdown een heel andere Scribblenauts dan zijn voorgangers is geworden. Als je eerdere games in de serie hebt gespeeld, zul je teleurgesteld worden. Een nieuwkomer zal zich afvragen waarom er in 2009 zo hoog van de game werd opgegeven.



Het spelen met woorden vormt slechts een klein onderdeel in wat goed beschouwd een verzameling van nog geen dertig niet al te grote en niet al te briljante mini-spelletjes is. De meeste games vergen behendigheid of de juiste reactiesnelheid en zijn in tientallen seconden klaar. Dat leidt ertoe dat de nieuwigheid van Sribblenauts Showdown er binnen een dag wel af is.



De woordspelen (er zitten meer dan 30 duizend Nederlandse woorden in Showdown) blijven het leukst: probeer maar eens te bedenken welke objecten het best op een vliegend tapijt passen. Of met wat voor spullen je het beste een zwart gat kunt dichtstoppen.