Game van de week: haastklus Knack slaagt in de herhaling

Dwarse camera

Aan het concept van Knack is weinig gewijzigd. We spelen nog steeds een fantasieschepsel, dat afhankelijk van de situatie waarin hij zich bevindt van omvang kan veranderen. Knack kan de vorm kiezen van een klein kind dat door de kleinste kieren kan kruipen, tot een gorilla transformeren als zijn vijanden gespierder raken en zich opblazen tot een levende wolkenkrabber als hij reuzen op zijn pad vindt.



Knack in zijn grootste verschijning is een zwerm van mysterieuze, eeuwenoude relikwieën die hem veranderen in een immense sloopmachine. Nieuw is dat Knack verdedigingsschilden kan activeren of stukken van zichzelf als een boemerang naar een vijand kan gooien. Er zijn twintig stompen, schoten en andere bewegingen waarmee Knack de vijand te lijf kan gaan.



Knacks flexibele verschijningsvorm had in 2013 een tweeledige reden. Die wolk van relikwieën die meedanst met elke beweging moest laten zien tot welke technische prestaties de PlayStation 4 in staat is. Dat is nu niet meer nodig: er zijn betere showcases. Wat resteert zijn de leuke spelmechanieken, zoals puzzels die alleen vallen op te lossen door Knack lichter of zwaarder te maken.



Wennen blijft de cameravoering: je kijkrichting wordt bepaald door de computer en die kiest niet altijd de meest ideale hoek, wat de besturing er niet gemakkelijker op maakt.