Game van de week: een zuurstokroze hippie als held in Kirby Star Allies

Hippies

Bijzonder is ook dat Kirby vijanden tot medestanders kan transformeren door ze een groot roze hart tegen ze aan te gooien - alsof Star Allies dik een halve eeuw geleden is bedacht, in de tijd van het hippie-ideaal 'make love, not war'.



Ondanks zijn mierzoete en 'mellow' imago doet Star Allies bij tijd en wijle een beroep op je strategisch inzicht. Sommige uitdagingen vragen om de perfecte mix van vaardigheden in je kwartet, of een opgevoerde variant van een wapen - niet alleen een zwaard, maar een brandend slagwapen. Ondertussen kijk je je ogen uit: de makers hebben duidelijk hun best gedaan op fantastische decors en landschappen.



Kirby Star Allies is zo opgezet dat een ervaren gamer een minder geoefend speelmaatje op sleeptouw kan nemen. Voor wie in enkele uren door het hoofdavontuur dendert - en die kans is groot bij geoefende gamers - is er een optie om het spel te spelen zonder dat je de superkrachten van Kirby kunt aanspreken. Er zijn ook mini-games waarin vier spelers het tegen elkaar opnemen - wie kapt als eerste een boom om, wie knuppelt een meteoor zo ver mogelijk terug de kosmos in.



Kirby Star Allies gaat niet snel vervelen. Onze roze stuiterbal mag dan altijd tweede viool spelen, in Star Allies speelt hij de besuikerde sterren van de mierzoete hemel.



Kirby Star Allies (HAL Laboratory / Nintendo)

Uitgebracht voor Switch

Geschikt bevonden voor 7 jaar en ouder (PEGI)