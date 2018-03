Game van de week: Bruce Lee en Snoop Dogg op de vuist in EA Sports UFC 3

Er zijn niet veel games waarin je én Bruce Lee én Snoop Dogg aan het werk kunt zien. Sterker nog, er is maar één enkel computerspel waarin de in 1973 overleden oosterse acteur/vechtkunstenaar naast de rapper geboren als Calvin Cordozar Broadus junior te vinden is: EA Sports UFC 3.



Dat is meteen het probleem voor de fans van Lee en Dogg. Hun helden bewegen zich in een omgeving die, laten we een Engels understatement gebruiken, een 'acquired taste' is. UFC 3 is namelijk niet alleen een realistische simulator van een vechtsport, maar ook een naar de werkelijkheid geboetseerde nabootsing van het schreeuwerige spektakel dat Ultimate Fighting Championship (UFC) heet.



UFC is letterlijk een circus waarin twee mannen en vrouwen elkaar in die of vijf rondes van ieder vijf minuten met vrijwel alle mogelijke grepen, stoten en trappen tegen de vloer moeten werken in een achthoekige arena, afgebakend met netten en touwen. Al voor de wedstrijd maken de tegenstanders elkaar verbaal af en de winnaar krijgt een bespottelijke grote en lelijke riem omgegespt.



Er zijn spelregels. Je mag niet bijten, aan de haren trekken of tegen de keel van je tegenstander trappen. De vechters dragen handschoenen die de knokkels afdekken, maar de vingers niet.