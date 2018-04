Game van de week: A Way Out beleef je met een vriend in één ruimte

Hoe vaak zie je nou personages in een computerspel zelf een spelletje spelen? Alleen de Japanse misdaadreeks Yakuza bevat zulke knipogen naar de gamer. En nu dus A Way Out, een intrigerende game waarin de twee hoofdfiguren, Leo en Vincent, af en toe de tijd doden met een partijtje darts, een potje vier-op-een-rij of een rondje hoefijzerwerpen.



Het kan geen toeval wezen: ook Leo en Vincent zijn criminelen, net als de boeven in Sega's Yakuza-games. Leo en Vincent zijn wel minder maffia en meer gewone mannen die ooit door pech aan de donkere onderkant van de samenleving belandden en daar maar bleven hangen.



Het is niet de setting of het plot dat A Way Out tot een bijzondere game maakt, want de vertelling van ontsnapte en voortvluchtige gevangenen hebben we al in duizend-en-een-misdaadfilms gezien, en vooral beter. Ook de personages in deze game zijn wandelende clichés.



Nee, wat A Way Out ongezien meteen vier van de vijf sterren oplevert, is dat de hele game is gemaakt is om met twee mensen te spelen, op de bank, voor de tv.