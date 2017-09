Gaat het dan toch nog wat worden met die slimme klokjes?

Lange tijd werd er wat lacherig gedaan over slimme horloges en fitnesspolsbandjes. Zo'n Apple Watch was hooguit iets voor freaks, was het idee. Voormalig hoogvlieger Pebble werd in 2016 voor een wat troosteloos bedrag overgenomen door concurrent Fitbit. Tot overmaat van ramp zat de groei vooral in de allergoedkoopste fitnessbandjes. Hoe anders hangt de vlag er nu bij. De markt is in snel tempo volwassen aan het worden. En na de polsbandjes volgen andere slimme kledingstukken.