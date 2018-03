Facebook, Twitter en Google tonen zich bereid afspraken te maken over tegengaan nepnieuws

De Amerikaanse tech-giganten beloven meer helderheid over de werking van algoritmen die bepalen welke nieuwsberichten gebruikers te lezen krijgen op het internet. De kritiek is dat de techbedrijven heimelijk de voorkeur geven aan berichten van nepnieuwsproducenten, omdat ze daar via advertenties veel aan verdienen. De bedrijven doen nu de toezegging meer uitleg te verschaffen over hoe de selectie werkt. Ook is het de bedoeling dat zij maatregelen gaan nemen om betrouwbaar nieuws beter zichtbaar en toegankelijker te maken.



Facebook, Twitter en Google zaten in de 39 leden tellende adviesgroep onder leiding van de Nederlandse hoogleraar Madeleine de Cock Buning. In het advies wordt voorgesteld dat de grote internetplatforms, kranten, radio, televisie, journalisten, fact-checkers en adverteerders de handen ineen slaan om desinformatie te bestrijden. Dat kan het beste gebeuren via zelfregulering, meent de Cock Buning.