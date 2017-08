Facebook opent aanval op YouTube met eigen videodienst Watch

Naar een programma kijken hoeft niet passief te zijn.

Watch is in eerste instantie alleen beschikbaar voor een selecte groep gebruikers in Amerika. Het videoplatform verschijnt als tabblad in de Facebookapp en op de website van Facebook. Gebruikers krijgen een gepersonaliseerde Watch-pagina met suggesties en aanbevelingen op basis van series die door Facebookvrienden zijn gekeken. De programma's worden onderverdeeld in categorie├źn als 'meest besproken', 'waar mensen om moeten lachen' en 'waar je vrienden naar kijken'.



Tijdens het kijken van de programma's is het mogelijk live reacties te plaatsen. Dit kan al bij het livestreamen van video op Facebook. 'We zijn er door Facebook Live achtergekomen dat het reageren op video vaak net zo'n groot deel van de ervaring is als het kijken zelf', aldus Facebook in een verklaring. Oprichter Mark Zuckerberg schrijft in een Facebookbericht: 'Naar een programma kijken hoeft niet passief te zijn. Je kunt deze ervaring delen en mensen bij elkaar brengen die dezelfde dingen belangrijk vinden.' Hij schrijft dat hij hoopt dat zijn eigen videoplatform veel verschillende shows zal aanbieden, van realityseries tot komedie en live sport. 'Die kunnen gemaakt worden door professionals, maar ook door gewone Facebookgebruikers.'



In totaal zijn er zo'n veertig eigen producties te zien bij Watch. Het is de bedoeling dat de videodienst ook internationaal beschikbaar wordt gesteld. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend.