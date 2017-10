Facebook hoopt snapchattende tieners terug te krijgen met overname hippe TBH-app

De snelste manier om rijk te worden? Maak een app die aanslaat onder tieners. De vier jonge ontwikkelaars deden dat en verdienden er naar verluidt een kleine 100 miljoen dollar mee. Facebook had dit bedrag over voor de overname van een app die feitelijk pas net bestaat: TBH. De vier oprichters komen nu in dienst bij Facebook, maar voorlopig zal de app wel gewoon zelfstandig blijven bestaan.



De overname past naadloos in de strategie van Facebook om opkomende concurrenten zo snel mogelijk in te lijven. Dit gebeurde in het verleden ook met Instagram en WhatsApp, al waren die bedrijven op dat moment veel verder in hun ontwikkeling en dus ook veel duurder.



Toen Facebook in 2012 Instagram kocht voor 1 miljard dollar, had het 30 miljoen maandelijkse gebruikers. 'Facebooks visie is om de apps op je smartphone te domineren. Door ze zelf te maken, te imiteren of over te nemen', zo schrijft Business Insider. De lijst van overgenomen bedrijven telt inmiddels zo'n 65 namen, waarvan Instagram (1 miljard), WhatsApp (19 miljard) en Oculus VR (2 miljard dollar) de grootste waren.