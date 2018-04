Experts leggen uit hoe China je laptop leeghaalt - en hoe je je daartegen kunt wapenen

Een ander potentieel lek schuilt in de moderne processor, die uit meerdere onderdelen bestaat die vaak weer eigen software hebben, en soms een compleet besturingssysteem. 'Neem een 3G-chip. Die kan zelfstandig met de buitenwereld communiceren', aldus Van Gastel. Hoe ze werken en wat er precies gebeurt, is vaak onbekend. 'Het zijn black boxen. Veel van deze dingen komen uit China of worden daar geproduceerd.' Gevaarlijk dus.



Bij handelsmissie is het risico extra groot, omdat de gasten vaak in hetzelfde hotel verblijven. Inlichtingendiensten hoeven alleen maar het internetverkeer af te tappen of aan te passen om alle communicatie te onderscheppen. Groenewegen: 'Ze hoeven dan niet eens in je laptop.' Fox-IT heeft een hackergroep op de korrel die is gespecialiseerd in het kraken van interne boekingsystemen van luxehotels, waardoor ze precies weten welke gast in welke kamer verblijft. 'Als dan ergens een G20 wordt gehouden, kunnen ze precies achterhalen welke minister in welke kamer zit en die eventueel prepareren met camera's', aldus Groenewegen.



Een ander risico is dat iemand zijn laptop achterlaat in de hotelkamer, bijvoorbeeld als hij 's ochtends naar de ontbijtzaal loopt. Dankzij snelle ssd-schijven die in veel laptops zitten, kunnen alle data in een halfuurtje worden overgepompt, zegt Groenewegen. Hou je apparatuur daarom altijd bij je, adviseert ook Kloeze.