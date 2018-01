Exclusieve, maar verboden deal met Apple gaat chipfabrikant een hoop geld kosten: EU eist 1 miljard van Qualcomm

Boetes

De boete van vandaag volgt op eerder goed nieuws: vorige week maakte Brussel bekend dat Qualcomm het Nederlandse chipbedrijf NXP onder voorwaarden mag overnemen voor omgerekend 38 miljard euro. Volgens Vestager hoeft Apple zich geen zorgen te maken over gevolgen van de deal. Brussel vindt dat de techgigant in deze zaak geen blaam treft.



De jongste boete uit Brussel is vergelijkbaar met de geldstraf die chipfabrikant Intel in 2009 kreeg voor min of meer dezelfde praktijken. Brussel had Intel daarvoor een boete van eveneens een miljard opgelegd, maar de chipfabrikant hoeft vooralsnog niet te betalen, omdat het Europese Hof heeft bepaald dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd en deels opnieuw moet.



De rekening voor het vergrijp begint overigens flink op te lopen: Qualcomm werd ook in China en Zuid-Korea al bestraft voor hetzelfde vergrijp. Daar moet het concern boetes van omgerekend 810 miljoen euro en 690 miljoen betalen. Ook andere landen onderzoeken het machtsmisbruik.