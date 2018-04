Europa maakt miljarden vrij voor inhaalslag kunstmatige intelligentie: 'AI verandert onze wereld'

Amsterdam

Vooruitlopend op het rapport presenteerde eerder deze week al een groep van zes instituten een plan om Europees toptalent op het gebied van AI te behouden. Deze groep, Ellis (European Lab for Learning and Intelligent Systems) genaamd, heeft eenmalig 600 miljoen euro nodig, plus jaarlijks 90 miljoen. Dit is nodig voor de oprichting van speciale AI-centra. Een ervan komt hoe dan ook in Amsterdam, op het Science Park. De gemeente verklaarde al eerder 4 miljoen bij te dragen aan dit excellentiecentrum.



Maar dat is lang niet genoeg, zegt Max Welling, hoogleraar machine learning en een van de initiatiefnemers: net als de andere vijf heeft Amsterdam 100 miljoen nodig. Het grote probleem is het behouden van talent, aldus Welling. 'We leiden in Nederland erg goed op, maar daarna lonkt het grote geld en vertrekken onze talenten naar de grote techbedrijven in de VS.' Om dit te doorbreken, is zo'n excellentiecentrum nodig, aldus Welling.



'We moeten die mensen wat kunnen bieden, we moeten onze talenten meer ruimte bieden.' Dat betekent dat ze, naast onderwijs, ook de vrijheid krijgen om commerciële activiteiten te ontplooien. Welling, zelf ook werkzaam bij de Amerikaanse halfgeleiderfabrikant Qualcomm, ziet hierbij een belangrijke rol voor het bedrijfsleven weggelegd: 'De internetgiganten moeten hiernaartoe komen, maar evengoed moet het Nederlandse bedrijfsleven investeren.' Als dat lukt, kan het schaarse AI-talent volgens Welling blijven.



Het centrum in Amsterdam wordt donderdag geopend.