Een nieuwe Tesla, vol met easter eggs

Elon Musk, opgelet. Dit zou zomaar Tesla's volgende succesnummer kunnen zijn: de Model S shooting-brake. Een stationwagen die niet uit Musks fabriekshallen in Fremont komt, maar uit de pen van de Nederlander Niels van Roij.



Van Roij is auto-ontwerper en gespecialiseerd in het herinterpreteren van bestaande modellen. Hij maakte onder meer een Rolls-Royce shooting-brake, een vierdeurs Bugatti en een Donkervoort die doet denken aan de tijdreizende DeLorean uit Back to the Future. De Model S die Van Roij nu heeft getekend, lijkt hiermee vergeleken bijna alledaags - en in feite is dat wat de opdrachtgever, een bemiddelde ondernemer uit Nederland, voor ogen had.