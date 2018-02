Dit is waarom we opeens geen Huawei-telefoons meer mogen gebruiken van de FBI

Is het wantrouwen terecht?

Moeilijk te zeggen, antwoordt Frank Groenewegen, beveiligingsonderzoeker van Fox-IT. 'Het is enorm lastig uit te sluiten dat een bedrijf als Huawei achterdeurtjes inbouwt. Dat kan in de software, maar ze kunnen dat zelfs op chip-niveau doen. Het is bijna niet te onderzoeken. Het is namelijk niet ondenkbaar dat er maar één router wordt aangepast terwijl de rest gewoon functioneert. Daarvan hoeft overigens de top van het bedrijf niet eens op de hoogte te zijn.' Maar, benadrukt Groenewegen, bewijs dat Huawei dit daadwerkelijk doet, is nooit geleverd. Uiteindelijk gaat het dus om vertrouwen. 'De belangen zijn groot, dus het ligt voor de hand dat het gebeurt. Bovendien weten we uit de Snowden-documenten dat de Amerikaanse diensten dit soort dingen ook doen. Het punt is dus: welke landen willen we in het westen toelaten op onze kritieke infrastructuur? Willen we als Westerse samenleving het risico nemen dat de Chinezen meekijken? Als ik met een mes op de keel de keus moet maken, heb ik liever dat een westerse dienst meekijkt.' Een vergelijkbare discussie speelde de afgelopen tijd bij het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky.