Deelnemers van de handelsmissie naar China geven hun eigen draai aan adviezen van het ministerie

De medewerker van Prime Vision die nu in China verblijft, gebruikt een andere telefoon en een nieuw e-mailadres dat speciaal voor deze reis is aangemaakt.



Het ministerie raadt de deelnemers aan hun eigen telefoon niet aan te zetten in China maar in plaats daarvan een lokaal mobieltje met prepaid simkaart te kopen en die bij vertrek uit China te vernietigen. Een woordvoerder van de Wageningen University & Research (WUR), ook deelnemers aan de handelsmissie, heeft dat advies niet opgevolgd. In China neemt hij gewoon zijn Nederlandse telefoon op: 'Mijn telefoon van de universiteit heb ik bewust thuisgelaten. Ik heb mijn eigen BlackBerry mee, die is iets beter beveiligd. Ik heb ook mijn werklaptop niet mee, alleen mijn privélaptop. Daar staan geen belangrijke documenten op. ' De ministeriële tip om een VPN-dienst te gebruiken om het internetverkeer vanaf een laptop en telefoon te versleutelen, heeft hij wel in acht genomen.



Bamboebedrijf Moso is niet mee op handelsmissie, maar is al meer dan twintig jaar in China actief. Directeur Arjan Veltman maakt zich niet zo druk over de waarschuwingen van het ministerie. 'Ik ben niet bang dat de overheid mij digitaal bespioneert als ik in China ben. Wij zouden zulke adviezen niet opvolgen, denk ik', vertelt hij.

