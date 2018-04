De fanatieke fictieve fans van Dotan

Nepprofielen

Marlous Hoogendoorn leerde Dotan naar eigen zeggen kennen in 2012. Ze was er trots op dat ze voor hem, als aanstormende A-artiest, aan de slag kon. En nu geeft ze het toe. Zij was verantwoordelijk voor het creëren van 45 nepaccounts, die als doel hadden om Dotan te promoten op Facebook en Twitter. Ze zegt niet te weten hoe de andere honderd valse profielen de wereld in zijn gekomen.



Hoogendoorn zegt dat ze in Dotans val is getrapt. 'Ik had hier nooit aan moeten beginnen', zegt ze, als ze in een Amsterdamse koffiebar geconfronteerd wordt met wat ze diep weg heeft geprobeerd te stoppen. Ze zegt dat ze de profielen stuk voor stuk in opdracht van Dotan heeft aangemaakt.



De Volkskrant is in het bezit van een e-mail die haar verhaal deels ondersteunt. Daarin geeft Dotan op 6 juli 2013 om 17.40 uur tien namen door aan Hoogendoorn. De namen zijn volgens haar bedoeld om nepprofielen mee te creëren. 'Allemaal aangemaakt?', vraagt hij later die dag, even voor tienen 's avonds. 'Yes!', antwoordt Hoogendoorn. Vervolgens geeft Dotan door waarvoor de accounts ingezet kunnen worden: 'Liken? Favoriten? Etc?'



Het wachtwoord was voor alle accounts hetzelfde - zo kon ze razendsnel met meerdere accounts achter elkaar de foto's en berichten van Dotan liken. De 'trollen' zette ze ook in om nummers van Dotan aan te vragen bij Nederlandse en Duitse radiozenders. En om andere artiesten te bekritiseren, bijvoorbeeld toen K3 in april 2014 bij Giel Beelen een nummer van Dotan coverde.



Zo ging het keer op keer, vertelt ze. 'Als hij zichzelf op de radio had gehoord, nam hij contact met me op. Dan moesten we even gaan duwen.' Pushen dus: massaal reageren met de nepaccounts, en aan radiostations vragen hoe het nummer van Dotan ook alweer heet dat die dag werd gedraaid.



Verder dan dat ging ze niet, zegt ze. Ze ontkent dat zij zich ooit heeft beziggehouden met het aanvallen van andere artiesten of het verzinnen van ontmoetingen met zieke fans: 'Zoiets zou ik nooit doen.' Wel geeft ze toe dat ze het profiel 'Kelly Vermeer' heeft aangemaakt, waarvoor een foto werd gebruikt die toebehoort aan een overleden Belgische vrouw. 'Maar dat heb ik nooit geweten.' Ze zegt de foto te hebben gevonden door bij Google Afbeeldingen simpelweg het woord 'vrouw' in te tikken. Ze zegt niet te weten hoe de andere honderd valse profielen de wereld in zijn gekomen.