De #DeleteFacebook is ineens overal, maar voegen we daad ook bij de hashtag?

Onthullingen

Na de onthullingen in The New York Times en The Observer van vorige week is er een kentering waarneembaar. De hashtag #DeleteFacebook is ineens overal, terwijl sites en blogs over elkaar heen buitelen met de boodschap: het is hoog tijd om nu eindelijk eens uw Facebook-account te verwijderen.



Tegelijkertijd is het goed te beseffen dat ophef ook weer even plotseling kan verdwijnen als hij opkwam. Een hashtag is een stuk eenvoudiger gezet dan de daad bij het woord voegen. Toen Facebook in 2014 WhatsApp inlijfde voor zo'n twintig miljard dollar (ongeveer de helft van de beurswaarde die Facebook afgelopen maandag na de onthullingen verloor), stak er ook een storm van protest op.