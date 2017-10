De handtekeningen zijn binnen. Komt er nu een Sleepnetreferendum?

Inhoud van de wet

De wet gaat verder onder meer over het gebruiken en bewaren van dna-gegevens, de mogelijkheid om meer apparaten op afstand binnen te dringen, het hacken via derden en het opvragen van gegevens die bijvoorbeeld bij clouddiensten bewaard worden. Daarnaast verandert het toezicht: een onafhankelijke commissie gaat toetsen of de toestemming die de diensten krijgen voor het inzetten van dit soort bevoegdheden rechtmatig is.



De vraag is wat de initiatiefnemers willen bereiken met het referendum. Delen van de wet zijn namelijk al in werking getreden op 1 september en er is een bepaling in de wet opgenomen dat ook bij een naderend referendum de wet alvast ingevoerd wordt. Dat laat onverlet dat door een referendum, dat raadgevend is, de wet weer aangepast kan worden. En dat is weer afhankelijk van het parlement. Stel, een meerderheid van de bevolking stemt tegen de Wiv, dan zal het parlement daar op de een of andere manier gehoor aan moeten geven. Dat is nog knap ingewikkeld: want waar zeggen de tegenstanders eigenlijk 'nee' tegen? Is dat tegen de bulkinterceptie, het zogeheten 'sleepnet', of tegen de mogelijkheid van het hacken van apparaten zoals smart-tv's, beveiligingscamera's of smartphones? Of tegen de bewaartermijn van drie jaar? De initiatiefnemers zeggen dan ook bij herhaling dat zij niet als doel hebben om 'al het wetgevende' af te schaffen, maar dat het referendum vooral dient om een signaal af te geven.