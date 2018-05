Consumentenbond laat 850 frauduleuze webwinkels offline halen

Professionele criminelen

Meestal bestaat de webwinkel helemaal niet: er zijn geen goederen, er zal nooit een bestelling worden verstuurd, geld dat kopers overmaken eindigt in zakken van oplichters. Een zeer geraffineerde oplichtingsmethode is de 'spoof-site': een exacte kopie van bijvoorbeeld een werkelijk bestaande kleding- of elektronicawinkel - met een miniem verschil.



Zo streken oplichters in 2014 en 2015 vele duizenden euro's op met nepwebwinkels als www.dixxons.nl, www.dixons.com, en andere afgeleide namen van de vroegere elektronica-winkelketen Dixons. Het werkelijke webadres daarvan is www.dixons.nl. Maar wie merkt een dubbele x op, of een .com in plaats van .nl-extensie?



Het aantal nepwebwinkels dat de politie offline haalde steeg van 35 in 2016 naar maar liefst 438 in 2017. Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie merkt wel dat mensen weerbaarder worden: het aantal meldingen van slachtoffers bij het LMIO nam af van 46 duizend in 2016 naar ongeveer 38 duizend in 2017.



Volgens de politie wordt een groot deel van de tienduizenden nepwebwinkels gerund door een kleine groep professionele criminelen. Die zetten katvangers in, kruimeldieven of drugsverslaafden die voor een habbekrats hun rekeningnummer beschikbaar stellen aan de 'intellectuele dader' achter de oplichting. Zodra een slachtoffer geld overmaakt voor bijvoorbeeld een goedkope iPhone die nooit zal worden geleverd, pint de oplichter het bedrag contant of schrijft het over naar een buitenlandse rekening. De schade is daardoor zelden te verhalen.