Chinese propagandacampagne verwijderd van Facebook en Instagram: ‘Grootste spamouflage-netwerk ooit’

Het Meta-logo in Menlo Park, California. Beeld Getty Images

Meta verwijderde dinsdag 7.704 accounts, 954 pagina’s en 15 groepen van Facebook die verbonden waren met een minstens vier jaar durende Chinese politieke socialemediacampagne. Het techbedrijf greep in na de ontdekking dat de Chinese overheid de campagne coördineerde.

Doel was bijvoorbeeld om mensen te laten denken dat het coronavirus niet uit China kwam, maar uit de Verenigde Staten. De onderbouwing van deze foutieve claim moest komen van een 66 pagina’s tellend onderzoek dat in 2020 verscheen op de populaire academische website Zenodo.

Kort na de publicatie kwamen er echter video’s en talloze blogposts online die het artikel positief bespraken, volgens het onderzoek van Meta een gecoördineerde golf van Chinese desinformatie. Deze tactiek wordt ‘spamouflage’ genoemd: het internet overspoelen met spamberichten om een bepaald narratief te legitimeren.

Lunch, diner en in het weekend

In de afgelopen jaren deelde het Chinese netwerk achter deze operatie berichten verspreid over vijftig platforms, waaronder TikTok, Instagram en YouTube. ‘Dit spamouflage-netwerk is het grootste tot nu toe’, zegt Ben Nimmo, hoofd van Meta’s veiligheidsteam gericht op internationale dreigingen, in het verslag van Meta over de zaak. Het is de zevende keer dat het bedrijf een gecoördineerde Chinese socialemediacampagne aanpakt in de afgelopen zes jaar.

Nimmo en zijn team konden schijnbaar onafhankelijke berichten over verschillende platforms met elkaar verbinden en geografisch herleiden tot China. In hun onderzoek brachten ze de activiteit van verschillende Chinese groepen in kaart, en ontdekten dat ze deze berichten deelden tijdens kantooruren, met duidelijke dag- en avonddiensten. De frequentie waarmee berichten verschenen bleek af te nemen tijdens lunch, diner en in het weekend.

De spamouflage-berichten waren vaak identiek, inclusief spelfouten, en werden verspreid over meerdere platforms. Het netwerk reageerde daarna zelf op deze berichten en deelde ze weer elders om de propaganda zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. In totaal hebben spamouflage-pagina’s op Facebook 560 duizend volgers, hoewel veel van deze volgers volgens Meta hoogstwaarschijnlijk geen echte mensen waren, maar bots, te koop in bijvoorbeeld Vietnam of Bangladesh. Het daadwerkelijke bereik van het netwerk was volgens Meta waarschijnlijk beperkt.