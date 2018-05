Cambridge Analytica sluit deuren als gevolg van Facebook-schandaal

Cambridge Analytica kwam in de problemen nadat een voormalige medewerker had onthuld dat het bedrijf voor de politieke campagnes die het voor zijn klanten voert, gebruikmaakte van de profielen van 50 miljoen (naar later bleek zelfs 85 miljoen) Facebook-gebruikers. Die gegevens werden gebruikt bij de verkiezingscampagne van Trump, maar mogelijk ook door voorstanders van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU bij het Brexit-referendum.



Het bedrijf had de enorme hoeveelheid gegevens gekocht van Alex Kogan, een Russisch-Britse wetenschapper die een beperkt aantal Facebookgbruikers toestemming had gevraagd om hun internetgewoonten te bestuderen. Via hun vrienden op Facebook kon hij vervolgens toegang krijgen tot tientallen miljoenen andere profielen, zonder dat die mensen dat wisten. Het databedrijf gebruikte die gegevens om gericht politiek getinte boodschappen te verspreiden onder mogelijke Trump-stemmers.



Cambridge Analytica werd opgericht door de Amerikaanse miljardair en Trump-financier Robert Mercer. Ook een andere naaste bondgenoot van Trump was bij het bedrijf betrokken: Steve Bannon, de baas van de ultranationalistische nieuwssite Breitbart en later campagneleider voor Trump.