Brussel zet rem op monopolie Whatsapp, Google en Amazon

Het kantoor van Google in Berlijn. Beeld ANP / EPA

De DMA, waar het Europees Parlement en de lidstaten meer dan een jaar geleden een akkoord over bereikten, moet kleinere platforms de kans geven om te concurreren met techmonopolies. Dat houdt bijvoorbeeld in dat wie binnenkort een WhatsAppbericht wil versturen, dat ook moet kunnen doen via kleinere concurrerende platforms.

Daardoor kunnen Europeanen in de toekomst bijvoorbeeld met het privacy vriendelijke Signal berichten uitwisselen met WhatsAppgebruikers. Zo komt er een einde aan de tijd waarin men een app moet gebruiken, simpelweg omdat die app te populair is om te vermijden.

Over de auteur Frank Rensen is wetenschapsjournalist en schrijft voor De Volkskrant over technologie. Hij studeerde sterrenkunde in Leiden.

De Europese Commissie maakte woensdag bekend welke bedrijven gelden als ‘poortwachters’, oftewel marktleiders die effectief de toegang tot online sectoren controleren. Een platform of bedrijf is in de ogen van de DMA een marktleider zodra het een jaaromzet heeft van minstens 7,5 miljard euro of wanneer 45 miljoen Europeanen er maandelijks gebruik van maken.

Onder meer Google, Amazon, TikTok en Meta zijn aangewezen als marktleiders, maar het was nog onduidelijk of Apple’s chat-app iMessage en Microsofts zoekmachine Bing ook zouden tellen. Apple beargumenteerde dat iMessage niet genoeg maandelijkse gebruikers heeft om onder het nieuwe strenge Brusselse regime te vallen, en Microsoft vond dat Bing met een marktaandeel van 3 procent niet kan concurreren met Google. De Europese Commissie blijkt gevoelig te zijn geweest voor deze lobby, beide diensten ontbreken op de lijst.

Een aantal ander belangrijk besluiten uit de DMA: grote bedrijven met zoekmachines zoals Google Search mogen hun eigen producten en diensten geen voorrang geven in de zoekresultaten van die machines. Zo mag Google zijn Google Pixel-smartphone niet standaard bovenaan de resultaten laten verschijnen zodra iemand op Google Search intikt ‘snelle nieuwe smartphone.’

Sancties

Verder mogen marktleiders met meerdere dominante diensten de gebruikersgegevens van het ene platform niet meer op het andere platform gebruiken. Een voorbeeld hiervan is Meta, dat zowel Instagram, WhatsApp als Facebook bestuurt. Ook moeten techgiganten acquisities van kleinere bedrijven gaan melden aan de Europese Commissie.

Op overtredingen van de DMA staan boetes tot 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf. Voor bijvoorbeeld Alphabet, het moederbedrijf van Google, zou dat kunnen oplopen tot een geldstraf van meer dan 2,5 miljard euro. Bij herhaalde overtredingen is een sanctie tot 20 procent van de jaaromzet mogelijk.

De DMA reguleert chatapps (marktleiders: WhatsApp, Facebook Messenger), zoekmachines (Google Search), sociale media (TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn), online marktplaatsen (Amazon, Google, Meta), appwinkels (Google Play, Apple App Store), advertentiediensten (Google, Meta, Amazon), videodiensten (YouTube) en webbrowsers (Google Chrome, Apple Safari).