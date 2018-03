Brussel dreigt met ingreep als YouTube en Facebook extremistische propaganda niet effectiever verwijderen

Primitief naaktbeeldje

Dit gebeurt overigens niet alleen bij gewelddadige beelden. Eerder deze week kwam Facebook nog in het nieuws omdat het de afbeelding van een duizenden jaren oud primitief naaktbeeldje van het Natuurhistorisch Museum in Wenen blokkeerde omdat het automatische filtersysteem het als pornografisch had aangemerkt.



Naar aanleiding van de oproep van Ansip toont ook de Europese burgerrechtenorganisatie EDRi (European Digital Rights) zich teleurgesteld: met de voorstellen worden Google en Facebook door Europa verantwoordelijk gemaakt om Europa te censureren. De vrijheid van meningsuiting is ermee in het geding, aldus de organisatie.



Ook de internetbranche zelf is niet blij. 'Onze sector ziet de urgentie, maar er is een balans nodig tussen de verantwoordelijkheid om burgers te beschermen en hun fundamentele rechten', stelt belangenclub EDiMA in een verklaring. De organisatie heeft vooral problemen met de erg korte termijn van één uur. Deze zou fouten in de hand werken.