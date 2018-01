Beveiligingsexperts: hackers storten zich in 2018 op virtuele portemonnees waarin cryptomunten zijn opgeslagen

Ransomware

Alle waarschuwingen van een jaar geleden kwamen uit: ransomware was in 2017 alomtegenwoordig, met grootschalige uitbraken van onder andere WannaCry en NonPetya. De experts zijn het met elkaar eens: losgeldsoftware is een blijvertje. Afpersing is een aantrekkelijk businessmodel en ransomware geldt als het zeer laagdrempelige gereedschap hiervoor.



Marijn van Lom van Kaspersky verwacht wel dat de criminelen zich steeds meer op grote industrieën of branches zullen richten die extra gevoelig voor afpersing zijn, zoals energiebedrijven en de gezondheidszorg. 'Hun enige drijfveer is geld, dus dan kijk je naar de plekken waar het meest is te halen.'