Automerken hebben zorgelijk privacybeleid − sommige neuzen zelfs in het seksleven van inzittenden

Autofabrikanten vragen in hun privacybeleid toestemming om zeer persoonlijke gegevens van hun consumenten te verzamelen: van BSN-nummers en migratiestatus tot ‘filosofische overtuigingen’ en ‘genetische informatie’. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van de Mozilla Foundation, die in de Amerikaanse privacyvoorwaarden van 25 autofabrikanten een groot aantal opmerkelijke lemma’s aantrof.

Amerikaanse woordvoerders van Nissan vertellen De Volkskrant dat dit beleid ‘zo breed mogelijk is opgesteld’ om aan Amerikaanse wetgeving te voldoen. Het bedrijf neemt de privacy van gebruikers ‘zeer serieus’. Kia America reageerde niet direct op vragen.

Over de auteur Frank Rensen is wetenschapsjournalist en schrijf voor De Volkskrant over technologie. Hij studeerde sterrenkunde in Leiden.

Het onderzoek van Mozilla gaat niet in op hoe de informatie precies wordt verzameld, maar er zijn een aantal denkbare routes. Die zijn allemaal terug te leiden tot het computergehalte in auto’s. Dat groeit al jaren, met ingebouwde camera’s die bijhouden of de chauffeur niet in slaap sukkelt en GPS-systemen die de afgelegde route bijhouden. Er zijn nog meer digitale geitenpaadjes naar de gegevens van consumenten: denk aan de apps van autofabrikanten of de verbinding tussen telefoon en auto tijdens het handsfree bellen.

In april onthulde Reuters dat camera’s in auto’s van Tesla beeldmateriaal van consumenten verzamelden. Ook bleek dat werknemers van Tesla deze beelden, waaronder van privébezittingen en van een naakte Tesla-eigenaar, via het bedrijfsnetwerk deelden. Tesla reageerde niet op vragen van de Volkskrant.

Europese wet

De Nederlandse woordvoerders van Nissan en Kia benadrukken dat deze onderzoeksresultaten met name gelden voor de Amerikaanse markt. Uit het Europese privacybeleid van bijvoorbeeld Kia wijst niets erop dat het bedrijf interesse heeft in het seksleven van klanten. ‘Dat hebben we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te danken’, zegt Menno Weij, ICT-jurist bij accountancybureau BDO. Deze Europese wet beschermt de privacy van consumenten.

Maar ook in de EU kunnen en willen autofabrikanten volgens Weij persoonlijke gegevens bemachtigen. Zo wil het Europese Nissan weliswaar geen gegevens over het seksleven van gebruikers verzamelen, maar ook zij kunnen bijvoorbeeld de ‘persoonlijke en professionele interesses’ van consumenten opvragen. Weij: ‘Het is mij niet direct duidelijk hoe Nissan deze gegevens gebruikt om de veiligheid van automobilisten te bevorderen’, een belangrijke Europese vereiste voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Onbruikbare Tesla

Voor dit alles vragen autofabrikanten hun consumenten om toestemming, maar daarmee krijgen chauffeurs niet direct alle controle over hun privacy in slimme auto’s: ‘Soms kun je niet weigeren, als de auto een software-update krijgt en op het schermpje de vraag verschijnt of je akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden’, zegt Weij. ‘Je moet ergens heen, en als je op ‘nee’ drukt, kan dat ervoor zorgen dat een auto functies verliest.’

Of, in de woorden van het Europese Tesla: ‘Als u niet meer wilt dat wij voertuiggegevens of andere gegevens van uw Tesla-voertuig verzamelen, neem dan contact met ons op om connectiviteit uit te schakelen. Dit kan ertoe leiden dat uw voertuig een verminderde functionaliteit heeft, ernstige schade kan oplopen of zelfs onbruikbaar wordt.’