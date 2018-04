Allo? Allo? Google investeert niet meer in zijn chatapp

Google is gestopt met investeren in Allo. Dat u niet schrikt, is niet erg; niemand gebruikt Allo. Allo is de chatapp van Google. Twee jaar geleden gelanceerd om korte metten te maken met WhatsApp, Facebook Messenger en Telegram, berichtendiensten met miljarden gebruikers.



Google had de boot gemist en wilde met Allo de markt openbreken. Probleem was dat iedereen enorm tevreden was met WhatsApp en niemand zin had om weer een chatapp te downloaden. Dus leefden Allo-gebruikers in splendid isolation. Bovendien is het een onhandig programma.