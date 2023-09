AI-blog: ChatGPT-alternatief Claude lanceert professionele variant

ChatGPT krijgt steeds meer concurrentie. Van de grote collega-techbedrijven zoals Google (met chatbot Bard), van kleine, vaak niet-commerciële alternatieven, maar ook van een partij als Anthropic. Dit Amerikaanse bedrijf, opgericht door ex-werknemers van ChatGPT-maker OpenAI, timmert de laatste tijd flink aan de weg.

Zijn chatbot Claude kwam afgelopen zomer voor het publiek beschikbaar en maakte direct indruk op techblog Decrypt, dat Claude met zijn rivalen ChatGPT en Bard vergeleek. Nu is er, net als bij ChatGPT, ook een professionele, betaalde versie: Claude Pro. Deze kan onder andere meer opdrachten binnen een bepaalde tijd verwerken.

Investeerders staan in de rij voor Anthropic, dat door the New York Times een van ‘s werelds toonaangevende AI-labs wordt genoemd, ondanks het feit dat het maar 160 werknemers heeft. Onder andere Google stak al geld in het AI-bedrijf. In totaal stopten investeerders al meer dan 1 miljard dollar in het bedrijf. Anthropic zet zich nadrukkelijk af tegen OpenAI met zijn nadruk op een verantwoord gebruik van AI.

Ook Claude kan gedichten of recepten schrijven en samenvattingen maken, maar volgens de makers is het risico op uit de bocht vliegen een stuk kleiner dan bij de concurrentie omdat het model is ontworpen met duidelijke veiligheidsprincipes als basis.

Laurens Verhagen