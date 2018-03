55 jaar na zijn dood spreekt John F. Kennedy alsnog de speech uit die hij in Dallas wilde geven

Als we twee woorden konden doen, zouden we met tijd en geduld ook de hele toespraak kunnen doen Chris Pidcock van audio-technologiebedrijf CereProc

Een van de grootste problemen vormde de wisselende kwaliteit van de opnamen. 'Door de oude, analoge opnameapparatuur lijkt het alsof er steeds iemand anders aan het woord is', zei Chris Pidcock van CereProc tegen The Times. In de eerste zin die de technici op het stemgeluid van Kennedy zetten, klonken slechts twee woorden echt. Maar dat was genoeg om met het project door te gaan. 'Als we twee woorden konden doen, zouden we met tijd en geduld ook de hele toespraak kunnen doen.'



In de 'Unspoken Speech', een jaar na de Cubacrisis die de wereld op de rand van een kernoorlog bracht, vertelde Kennedy welke maatregelen zijn regering had genomen om de Amerikaanse defensie te versterken. 'Als we sterk zijn, spreekt onze kracht voor zichzelf. Als we zwak zijn, zullen woorden niet helpen.' Maar hij sloeg een heel andere toon aan dan de huidige bewoner van het Witte Huis. 'Ons succes is evenzeer afhankelijk van het respect voor onze missie in de wereld als van onze raketten', aldus Kennedy. 'Alleen een Amerika dat uitvoert wat het predikt inzake gelijke rechten en sociale gerechtigheid zal worden gerespecteerd door diegenen wier keuze onze toekomst beïnvloedt.'