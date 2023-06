Zwitserse wielrenner Gino Mäder overleden na val in Ronde van Zwitserland

Gino Mäder stond bekend als een goede klimmer en won in 2021 bergetappes in de Giro d’Italia en Ronde van Zwitserland. In datzelfde jaar werd hij vijfde in het eindklassement van de Vuelta a España. Beeld Getty Images

In de afdaling van de Albulapas, waar renners met 100 kilometer per uur naar beneden scheren, kwam Mäder hard ten val en duikelde een ravijn in. De tourdokter was snel ter plaatse en trof hem bewegingsloos aan in het water.

Mäder is gereanimeerd en daarna per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Chur. Kort voor het moment waarop de zesde etappe vrijdag zou starten, meldde zijn ploeg Bahrain Victorious dat Mäder was overleden. Mäders vader was bij hem aanwezig in het ziekenhuis.

In overleg met de familie van Mäder had de organisatie van de ronde eerder besloten om de koers niet te staken. Het is onduidelijk of de etappe nu alsnog wordt gereden; de rit is nog niet van start gegaan.

Toewijding en passie

‘Gino was een buitengewone atleet, een voorbeeld van vastberadenheid, een gewaardeerd lid van ons team en de hele wielergemeenschap. Zijn talent, toewijding en passie voor de sport waren een inspiratie voor ons allen’, aldus Mäders ploeg.

Kort voor Mäders val belandde zijn Amerikaanse collega Magnus Sheffield op dezelfde plek in het ravijn. Hij is met kneuzingen en een hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de twee precies zijn gevallen is onduidelijk, maar vermoedelijk speelden de hoge snelheden in de afdaling een rol.

Kritiek op het parcours

De Belgische renner Remco Evenepoel, die ook meerijdt in de Ronde van Zwitserland, uitte voor de start van de etappe al kritiek op het parcours. Ook achteraf toonde hij zich verontwaardigd. ‘Ik ben niet de enige die de afdaling gevaarlijk vond. Dat is koers, hoor je ze zeggen. Maar als er een overwinning op het spel staat, neemt iedereen risico’s. Er moet altijd iets gebeuren voordat het besef komt dat het onverantwoord is’, aldus de regerend wereldkampioen tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad.

In 2019 was het 22-jarige Belgische wielertalent Bjorg Lambrecht de laatste profwielrenner die om het leven kwam na een val.