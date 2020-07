Zwitserse justitie doet onderzoek naar Fifa-baas Infantino

Fifa-president Gianni Infantino. Beeld BSR Agency

Kern van de zaak is een ontmoeting tussen Infantino, Lauber en een paar anderen in een hotel in Bern in juni 2017. Die bijeenkomst werd geheim gehouden en er is ook geen verslag van gemaakt. Toen de betrokkenen later om opheldering werd gevraagd, konden ze zich stuk voor stuk niks van de ontmoeting te herinneren. ‘Zo’n zaak van collectief geheugenverlies is absurd’, oordeelde een federale rechtbank vorige week.

Speciaal aanklager Stefan Keller begint nu een strafrechtelijke procedure tegen Infantino. Ook heeft hij bij de toezichthouder gevraagd om de immuniteit van Lauber op te heffen, zodat ook tegen hem een strafzaak kan worden geopend. Vorige week kondigde Lauber zijn ontslag aan, nadat onderzoek had uitgewezen dat hij zijn ontmoeting met Infantino probeerde te verhullen en hij hierover had gelogen tegen zijn leidinggevenden.

De strafrechtelijke procedures die nu worden opgestart, richten zich onder meer op ambtsmisbruik, schending van het ambtsgeheim, ‘het helpen van overtreders’ en ‘het aanzetten tot deze daden’.

De Fifa verklaarde vorige maand dat de contacten tussen Infantino en Lauber volkomen normaal waren. ‘Zulke ontmoetingen komen vaker voor en zijn geen misdrijf’, aldus de voetbalbond. ‘Het was de bedoeling van Gianni Infantino om de Zwitserse autoriteiten ondersteuning te bieden bij het onderzoek.’