Zwierig Ajax laat weinig heel van Rangers en heeft zijn hoognodige goede Champions League-start

Mohammed Kudus kreeg in de spits verrassend de voorkeur boven Brian Brobbey en betaalde dat vertrouwen uit met een fraaie treffer. Beeld Jiri Buller

Ajax – Rangers voltrok zich op de vroege avond, die gevuld was met voetbal van een verkwikkend gehalte vrolijkheid. Zeker voor rust. Zwierig spel vertoonde Ajax, de ene keer met korte tikjes, dan weer met lange passes, van vleugel naar vleugel. Altijd met diepgang, variaties in tempo en druk naar voren. Met lust om het naar topvoetbal hunkerende publiek te bedienen. En dan lukte lang niet alles.

Het was vooral een kwestie van modern spel. Beweging, overal. Snelheid. Loopvermogen. Schots en scheef getikt keek het elftal van Giovanni van Bronckhorst toe hoe de bal telkens een ommetje maakte langs kansloos uitgeschoven benen. Er gebeurde gewoon te veel voor Rangers, in een te hoog tempo, in een te kleine ruimte.

Hup, tik

Een rechtsback, Devyne Rensch, die vrij voor de doelman belandt. Aanvallers die van rechts naar links zwerven, van de voorhoede naar het middenveld en verder terug. Verdedigers trekken mee naar voren. Jurriën Timber, gekozen tot voetballer en talent van het jaar, is waarlijk een kleine veldheer.

Begaafd, technisch, gedurfd, snel, één keer spelen. Hup, tik. Uitgaan van eigen kwaliteiten. Het was een fijne wedstrijd voor bijvoorbeeld Steven Berghuis, die soms moeite heeft als het spel in defensief opzicht veel van hem vraagt, maar die met dat fijne linkerbeen het spel kundig verdeelt als hij ruimte krijgt.

Ajax trad aan met zeven Nederlanders in de basisploeg, van wie de meesten meegaan naar het WK. Natuurlijk, Ajax heeft veel meer geld dan PSV, maar de spelopvatting was ook totaal anders dan twee weken geleden, toen PSV thuis verloor van Rangers en de Champions League miste. Spelopvatting is gratis, al is het makkelijker als er miljoenen te besteden zijn om de tactiek een lift te geven.

Openingszet

PSV was angstig. Ajax deed net of er helemaal geen tegenstander was, alsof Rangers gewoon een team uit de eredivisie was. Een soort FC Groningen, maar dan in het blauw gekleed. Anders dan op sommige gewone werkdagen waren scherpte en motivatie optimaal, leidend tot het vertrouwen om te domineren. Bij rust stond het 3-0 en dat was in zekere zin jammer voor de wedstrijd, die na rust een luchtig spel was met hier en daar een oprisping. De vraag was vooral of Ajax de openingszet van vorig seizoen, de 5-1 in Lissabon tegen Sporting, kon evenaren of overtreffen.

Ajax was nieuwsgierig om te ontdekken hoe ingespeeld de ploeg is, na drukke tijden op de transfermarkt. Aanvoerder Dusan Tadic had het treffend gezegd in Het Parool: ‘Je moet elkaar kunnen vinden met je ogen dicht. Nu is het soms moeilijk om elkaar te vinden met ogen open.’ Tadic was daarvan het lichtende voorbeeld. Nu weer voetballend vanaf rechts, waar Antony is vertrokken. Hij is alleen een totaal ander type. Nog veel ging mis, maar het spel van de aanvoerder wordt langzaamaan beter.

Van een echt nieuw Ajax was overigens geen sprake. In de basisploeg van trainer Alfred Schreuder stonden slechts twee aankopen van deze zomer: Steven Bergwijn en Calvin Bassey. Zeven nieuwelingen zaten op de bank. Antony en topschutter Haller, die vorig seizoen elf keer scoorde in de Champions League, zijn de belangrijkste vertrekkers, met Lisandro Martinez dan, maar die is uitstekend vervangen door Calvin Bassey.

De trein dendert door

Het leuke aan voetbal is ook het opportunisme. Een week geleden spuwde menig supporter zijn gal op Mohammed Kudus en Edson Alvarez, stakers voor één dag, in navolging van Antony, mannen die naar het buitenland wilden. De een, Kudus, omdat hij bij Ajax geen kans kreeg. De ander, Alvarez, omdat hij bij Chelsea een veelvoud kon verdienen en van de Premier League wilde proeven. Ajax liet ze niet vertrekken. En zie, want zo is voetbal ook: de trein dendert door, ze willen naar het WK, niemand heeft baat bij gemok op de bank.

Alvarez kopte de 1-0 binnen, na een hoekschop van Berghuis, en het volk zong hem hartverwarmend toe. Kudus kreeg verrassend de voorkeur boven Brian Brobbey, die het als spits behoorlijk had gedaan. Schreuder wilde meer beweging, een spits die kort kan draaien en balvast is. De Ghanees joeg de 3-0 geweldig binnen, diagonaal, in de kruising. De 2-0 was van Berghuis met een schuiver, al was de bal nooit het doel ingerold als Sands die niet van richting had veranderd.

Na rust waren nog genoeg hoogstandjes te zien. Steven Bergwijn maakte de 4-0, voordat hij met kramp uitviel. Ajax heeft zijn goede start, die ook nodig is, met Liverpool-uit als volgende wedstrijd.