Zweten, zwoegen en zwalken, maar de Zweden zijn door

Machtig is de trap van Xerdan Shaqiri, tovenaarsleerling die maar geen meester wil worden. De 26-jarige dirigent van Zwitserland in pocketformaat zwenkt naar binnen en laat de bal dan met een dot effect voor het doel vallen net buiten bereik van de doelman. Het zijn voorzetten waar je, in lelijk voetbaljargon, alleen maar tegenaan hoeft te lopen.

Maar wie dat dinsdagmiddag vooral deden, waren de verdedigers van Zweden. En dan met name aanvoerder

Andreas Granqvist, een, in artistiek opzicht, onooglijke voetballer, maar wel met een geweldige neus voor waar ballen vallen en hoe hij die dan met zijn voet, knie, borst of hoofd moet wegroeien. Geen wegloper ook, de ex-speler van FC Groningen. Stond vroeger in de kleedkamer als enige op als de supervedette Zlatan Ibrahimovic ruzie zocht. Strafschoppen trapt hij zonder met zijn ogen te knipperen in de kruising. Achter hem staat ‘een sterke vrouw’, zegt hij. Ze was gisteren uitgerekend, maar samen besloten ze dat Andreas Zweden naar de eerste kwartfinale op een WK sinds 1994 moest leiden. En zulks geschiedde met een 1-0 zege.

Wel in een wedstrijd die qua attractiviteit en vaardigheid net zo tegenviel als van tevoren was gevreesd. Zweden - Zwitserland werd vooral zweten, zwoegen en zwalken. Teleurgesteld droop Zwitserland af. Zonder een aanraking van verdediger Ekanja was het schot van middenvelder Forsberg in de 66ste minuut zo in de handen van doelman Sommer beland, wisten ze. En ook dat zij, de Zwitsers dus, veel betere spelers hebben met Shaqiri, Behrami, Lichtsteiner (gisteren geschorst), Embrolo en Xhaka. Zwitserland weerstond in de poulefase bovendien Brazilië (1-1) en velde Servië (2-1) in een zinderend duel.

Zweden heeft geen topspeler meer sinds het afscheid van Ibrahimovic twee jaar geleden, maar er valt extreem moeilijk te winnen van het als een accordeon bewegende collectief. Eerder dwarsboomde Zweden in de kwalificatiereeks Nederland. Het schakelde voorts Italië uit in de WK-play offs en verloor op het WK weliswaar nogal lullig van Duitsland in de slotseconde, maar won toch de groep, waar de wereldkampioen uiteindelijk afdroop.

De koppeling aan elkaar werd door beide landen als een unieke kans op geschiedschrijving gezien. Zwitserland wacht sinds 1954 op een plek bij de laatste acht en heeft dus Shaqiri. Ongrijpbaar, handig, technisch perfect en amper van de bal te krijgen door zijn bodybuildersbouw. Zijn optreden tegen Servië was subliem. Hij vierde zijn winnende doelpunt, een superieur afgeronde run, met een politiek beladen gebaar. De Fifa deed het af met een boete (8.600 euro).

Shaqiri, die mede door blessureleed flopte bij Internazionale en Bayern München, degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League met Stoke City en zoekt een nieuwe club. Het WK was zijn etalage. Tot liefst 25 voorzetten kwamen de Zwitsers in totaal tegen Zweden, een record dit toernooi.

Probleem: Zwitserland mist al decennia een topspits. Bondscoach Petkovic speelde gisteren zijn derde troef uit, maar evenals voorgangers Seferovic en Gravanovic deed ook Drmic te weinig met de draaiballen van Shaqiri.

Zweden bouwt voorin sinds het vertrek van Ibrahimovic op spelers die zijn schaduw niet eens aankonden, de dertigers Toivonen en Berg. Net als Granqvist zijn ze oude bekenden uit de eredivisie, waar ze wisselend succesvol waren en in mineur vertrokken. Ze zijn boezemvrienden en worden ‘de jongens uit het bos’ genoemd, want ze komen uit dorpjes uit het bosrijke, dunbevolkte noorden van Zweden waar zwijgen nog steeds goud is. Goudomrand leek hun toekomst, maar Berg speelt thans bij het Arabische Al Ain en Toivonen houdt meestal de bank warm bij het Franse Toulouse.

Ze werken als paarden; in de tegenstoot zijn ze er ondanks al dat verdedigende werk altijd bij. Qua schotkracht is het behelpen. Dertienmaal ging het al mis in de afronding bij Berg dit toernooi. Gisteren schoot hij vaak belachelijk wild. Toivonen, tegen Duitsland goed voor een fraaie treffer, kwam pas in de slotseconde dichtbij met een gevaarlijke vrije trap.

Gericht schieten was trouwens voor alle spelers een opgave. Zelfs op de hoog­ste ring van het Sint Petersburg-stadion zat men niet veilig voor de afzwaaiers van Berg en Ekdal, terwijl hun ploegmaat Lustig en de Zwitser Xhaka streden om ‘de mispeer van het toernooi’.

Er moest dus een ongelukkige aanraking van Ekanja aan te pas komen om het scorebord te activeren, al verdiende de lichaamsbeweging waarmee Forsberg zich vrijmaakte best een doelpunt.

Met Embrolo en Sferovic als verse aanvallers hoopte Zwitserland in het laatste kwart concreter te worden tegen het massaal terugplooiende Zweden, maar Granqvist & co barstten niet. In dezelfde van elke franje gespeende, maar oerdegelijke lijn verklaarde bondscoach Andersson na afloop het succes van dit Zweden-zonder-Zlatan: ‘Voetbal is een sport die gespeeld wordt door teams.’