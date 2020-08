Zwemster Sharon van Rouwendaal, de buik vol van trainer Lucas: ik leerde niks nieuws meer

Sharon van Rouwendaal tijdens een training in het buitenbad onder leiding van haar Franse trainer Philippe Lucas. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Soms praatte Philippe Lucas een week niet tegen Sharon van Rouwendaal. Dan was de zwemcoach met zijn verkeerde been het bed uitgestapt en kreeg zijn beste zwemster het te verduren. Als zijn humeur niet goed was, moest ze strafsetjes afwerken in het water. Het waren onmenselijke trainingssessies waardoor ze aan het einde het trappetje niet meer op kon klimmen. Of ze werd verbaal de grond in gestampt door de man die van haar een groot kampioen maakte.

Van Rouwendaal werd er alleen maar sterker door. Fysiek en mentaal. Zeven jaar lang geloofde ze in de harde aanpak van de excentrieke Fransman die haar naar vier zilveren WK medailles en olympisch goud loodste. Maar nu is de magie voorbij. De openwaterzwemster verhuist naar Duitsland om te trainen bij de gevierde coach Bernd Berkhahn in Maagdenburg.

De samenwerking tussen Lucas en Van Rouwendaal was vorig jaar al bijna over. Na een zoveelste tirade van haar coach kwam de 26-jarige zwemster in opstand. Lucas bond in, de ruzie werd bijgelegd.

Tijd voor iets nieuws

Een jaar later denkt Van Rouwendaal toch dat het tijd is voor iets nieuws. ‘Ik twijfelde steeds meer of ik het nog wel leuk vond in Frankrijk. Het werd een beetje eentonig. Ik leerde niets nieuws meer. Ik zag het niet zitten om nog een jaar zo door te gaan’, vertelt Van Rouwendaal.

De methode Lucas is simpel: keihard trainen. Veel meer dan een zwembad heeft de Fransman niet nodig om talenten, als ze zijn trainingen en tirades doorstaan, naar olympisch goud te brengen. Zo deed hij dat met de Française Laure Manaudou en vervolgens met Van Rouwendaal. Een stopwatch is het enige hulpstuk dat hij gebruikt bij zijn trainingen.

Techniektips krijgen zijn zwemmers niet. Hij is er om ze uithoudingsvermogen en karakter bij te brengen. Van Rouwendaal maakte in Frankrijk geregeld meer dan negentig zwemkilometers per week, veel meer dan in Nederland (waar voornamelijk sprinters trainen) normaal is.

Van Rouwendaal moest in Frankrijk veel zelf verzinnen omdat Lucas alleen over de zwemzaken ging. Ze bepaalde haar krachttraining zelf en ging op zoek naar specialisten die de pijn in haar chronisch ontstoken schouders konden verzachten.

In Duitsland komt van Rouwendaal in een uitgebreid programma terecht waar ze minder zelf over zaken hoeft na te denken. Ze ging al een keer mee op hoogtestage met de ploeg in Maagdenburg omdat Rob Muffels, haar ex-vriend, daar ook traint.

Honderd kilometer per week

‘Ik had veel baat bij die hoogtestages. Ze hebben er dit seizoen weer vijf gepland staan. De coach spreekt me ook aan. Berkhahn is ook van het harde trainen. Op die zwemstages maakten we soms meer dan honderd kilometer per week. Dat was echt geen pretje, maar dat heb ik wel nodig.’

In de periode dat de olympisch kampioen twijfelde over haar toekomst kwamen ook andere coaches in haar hoofd voorbij. Nederland was nooit een optie. De Hollandse zwemschool verliet Van Rouwendaal juist omdat ze die te soft vond. De zwemster woonde een deel van haar jeugd in Frankrijk en is de bikkelharde coaches, die daar aan de badrand staan, gewend.

Fred Vergnoux, de meedogenloze coach van de Spaanse Mireia Belmonte, passeerde ook de revue in haar zoektocht naar een nieuwe trainer. ‘Dat is een soort Philippe Lucas, maar dan zonder grapjes. Nee, dat hebben mensen me afgeraden. Dan heb je helemaal geen leven meer. Die bepaalt zelfs wat je eet en hoe laat je naar bed gaat.’

Het werd de Duitse groep waarbij de mannen het openwaterzwemmen tegenwoordig domineren. In Maagdenburg traint Florian Wellbrock, de regerend wereldkampioen op de 1.500 meter en 10 kilometer open water. Haar ex Rob Muffels won op de WK van vorig jaar brons op de 10 kilometer. Bij de vrouwen komt ze de wereldrecordhoudster op de 1.500 meter korte baan tegen, Sarah Köhler.

Met een jaar te gaan tot de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio is de overstap naar Duitsland gewaagd omdat het tijd kost om te wennen aan anders trainen. Van Rouwendaal houdt er rekening mee dat Tokio vanwege het coronavirus helemaal niet door zal gaan. Dat idee sterkte haar besluit om te verhuizen.

‘Ik heb dit gedaan met het oog op de toekomst. Wie weet gaat het allemaal niet door en dan zit je al zo lang op dezelfde plek. De motivatie om er dan nog vier jaar aan vast te plakken is er dan misschien niet. Nu komt die misschien wel.’