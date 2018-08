Zwemster Ranomi Kromowidjojo is niet in topvorm en mist snelheid in Glasgow

Ranomi Kromowidjojo heeft het niet zo op tussenjaren, de jaren zonder grote toernooien als WK of Olympische Spelen. Zo ook nu bij de EK in Glasgow. De zwemster die gemaakt is om te sprinten, komt snelheid tekort.

Ranomi Kromowidjojo met haar bronzen medaille. Foto Getty Images

Op een dag na precies één jaar geleden zwom Ranomi Kromowidjojo het wereldrecord op de 50 meter vrije slag. Het was bij een World Cup in Berlijn in een 25-meterbad. Het was ‘mijn record’, debiteerde ze, toen zij als eerste vrouw door de grens van 23 seconden ging (22,93). ‘Kromo’, sprintwonder van geboorte, was in de beste vorm van haar leven.

Zaterdag, bij de Europese titelstrijd in Glasgow, tikte de Nederlandse topzwemster na 24,21 seconden aan voor de 50 meter vrij. Deze keer zonder keerpunt in het 50-meterbad van Tollcross, een achterstandswijk in de Schotse sportstad. De spurt van blok naar muur, met één ademteug, was goed voor brons, achter het ongenaakbare Scandinavische koppel Sarah Sjöström (23,74) en Pernille Blume (23,75).

Niet in topvorm

‘We wisten dat Ranomi niet zo goed was als vorig jaar’, sprak hoofdcoach Marcel Wouda na afloop in alle eerlijkheid. Waar hij dat aan zag: nou, aan haar tijden. Met nog een vrij algemene vaststelling: ‘Vorig jaar liep het wat beter.’

De bondscoach, bij de begeleiding van Kromowidjojo leunend op de Eindhovense assistenten Patrick Pearson en Thijs Hagelstein, doelde daarbij vooral op de WK van Boedapest in de laatste week van juli 2017. Dat toernooi was beslissend voor de verlenging van de carrière van zijn pupil. Als zij daar de wereldtop niet had kunnen bijhouden, als ze daar geen vorderingen meer zou maken, was Kromowidjojo gestopt.

Zo ver kwam het niet. Kromowidjojo was in de Hongaarse hoofdstad in topvorm en veroverde op de slotdag zilver op haar voorkeursnummer, de 50 meter vrije slag. Haar persoonlijke record op die afstand, daterend van de Olympische Spelen van Londen 2012, schroefde zij met tweetiende van een seconde naar beneden: 24,05 werd 23,85. Op de 100 vrij dook ze in Hongarije voor de eerste keer in vele jaren weer onder de magische grens van 53 tellen: 52,78.

Met die bewijzen van haar nog steeds aanwezige topkwaliteit ging ze het wereldbekerseizoen in. Ze duelleerde met de Zweedse ster Sjöström in de overtuiging dat ze haar aankon. Zoals dat gebeurde in Berlijn, op 7 augustus 2017. met een tijd van 22,93.

Niet snel genoeg

In Glasgow is de Kromowidjojo van 2017 niet te zien. Ze mist de echte snelheid. Haar stroomlijn lijkt wat aangetast, al zegt Wouda dat haar gewicht precies hetzelfde is als twaalf maanden geleden. In de finale van de 4 x 100 meter vrije slag van vrijdagavond had ze een trage start en was haar slagfrequentie te laag, zo bleek uit de videoanalyse.

Ze zwom een dikke seconde langzamer dan waartoe zij onder normale condities op de opwindende aflossingsrace in staat zou moeten zijn. Kromowidjojo kon van zilver geen goud maken. De hand ging vlot in eigen boezem: haar schuld.

Ranomi Kromowidjojo en rechts winnaar Sarah Sjöström na de finale op de 50 meter vrije slag. Foto ANP

Stijgende lijn

Zaterdag, de kritische vragen van een dag eerder negerend, wezen zij en haar coach Wouda op de toch al stijgende vorm sinds het begin van het toernooi. Dat was wel heel prematuur geredeneerd, op de tweede dag van een zevendaags toernooi.

Het is goed mogelijk dat de vorm van Nederlands topzwemster nummer één inderdaad toeneemt, want vorig jaar, bij de WK, werd Kromowidjojo ook per dag beter. Om daarna te excelleren in een najaar met een serie wereldbekers van Moskou tot Singapore en van Eindhoven tot Beijing. Negen grote wedstrijden in drie maanden.

Lang dacht Kromowidjojo heel anders over dat soort competitieverplichtingen. Ze lag het liefst in oktober en november in het trainingsbad van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, om de conditie op te vijzelen voor wedstrijden van vele maanden later. Het was de periodisering, zoals coach Jacco Verhaeren die jarenlang aanhield. Pieter van den Hoogenband, lange tijd zeer invloedrijk op het gedachtegoed van zijn toenmalige vriendin Ranomi, ging ook zo door het water.

Tussenjaar

Kromowidjojo lijkt de zaken wat anders aan te pakken. Ze moet haar tong afbijten als het over ‘een tussenjaar’ gaat. Dat is het jaar precies tussen twee WK-toernooien in (2017 Boedapest en 2019 Gwangju) en ook exact tussen twee Olympische Spelen: Rio 2016 en Tokio 2020.

Die tussenjaren van Kromowidjojo waren nooit imponerend. In 2010 werd ze geveld door een hersenvliesontsteking. In 2014 bleef ze weg uit Berlijn wegens trainingsperikelen en gedoe in de privésituatie. Tussenjaar 2018 oogt vooralsnog niet imponerend met Europees zilver en brons. Maar in grote wedstrijden kan Kromowidjojo altijd wat extra, daar wees ze zaterdag na haar podiumplaats op de 50 meter nog maar eens op.