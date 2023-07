Zwemster Marrit Steenbergen met snelste tijd naar finale 100 meter vrije slag

Marrit Steenbergen ziet haar tijd gezwommen in de halve finales van de 100 meter vrij. Beeld AP

Het is een nieuwe ervaring voor Marrit Steenbergen. Na haar toptijd in de halve finales van de 100 meter vrije slag werd de 23-jarige zwemster donderdag rond het zwembad opgewacht door een legertje journalisten. Die wilden alles weten van de Friezin die zich als snelste had geplaatst voor de WK-finale van het koningsnummer.

Steenbergen is in het mondiale zwemmen een relatief nieuwe naam. Weliswaar maakte ze al in 2015 haar WK-debuut, met een zilveren estafettemedaille als hoogtepunt, maar door fysieke en mentale problemen raakte ze jarenlang uit beeld.

Vorig jaar beleefde Steenbergen haar doorbraak op de EK in Rome met viermaal goud waarna ze eind 2022 wereldkampioen werd op de kortebaan. Deze week, acht jaar na haar eerste stappen op een mondiaal langebaantoernooi, zwemt Steenbergen pas voor het eerst in haar carrière individuele finales.

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

Met haar tijd van 52,82 seconden in de halve finale van de 100 vrij, een persoonlijk record, wist Steenbergen donderdag de camera’s op zich gericht in het Zuid-Japanse Fukuoka. Keer op keer herhaalde de ze tegen de buitenlandse media dat ze vrijdag zonder specifieke verwachtingen aan de start zal verschijnen. ‘Ik wil gewoon lekker zwemmen en genieten’, zei ze bij de NOS toen ze eindelijk Nederlands kon praten. ‘Ik ga me niet te veel focussen op wat er moet gebeuren. Voor mij zit de sleutel in ontspanning.’

Haar coach Patrick Pearson benadrukte dat Steenbergen helemaal niet bezig is met een medaille winnen. ‘Dan zou er wel iets heel geks moeten gebeuren. Voor nu komt dat denk ik te vroeg.’ De laatste keer dat een Nederlandse zwemster een medaille won op de 100 vrij was de bronzen plak van Ranomi Kromowidjojo tien jaar geleden.

Steenbergen neemt het in de finale over twee banen borstcrawl op tegen zwemsters die dit jaar al aanzienlijk sneller waren dan zij ooit is geweest. De Australische sensatie Mollie O’Callaghan (woensdag verbrak ze het wereldrecord op de 200 vrij) heeft een beste jaartijd 52,08 seconden. Verder zwommen Siobhan Haughey uit Hong Kong, de Amerikaanse Kate Douglas en Emma McKeon uit Australië in aanloop naar de WK tijden van rond de 52,5.

Outsider

De bescheiden Steenbergen manoeuvreert zich het liefst in de rol van outsider. Op de eerste dag van de WK zwemmen liet ze in de estafette zien dat het met haar vorm wel goed zit. Ze klokte als slotzwemster op de 4x100 vrij een splittijd van 51,84. Zelfs de olympische estafettekampioenen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk kwamen daar nooit aan.

Toch gaat deze week niet alles naar wens voor Steenbergen. Op de 200 meter wisselslag stelde ze in de finale teleur met een zevende plek. Vooral haar tijd – ruim twee seconden boven haar persoonlijk record – was matig.

Volgens Steenbergen had ze haar race op dit allroundnummer verkeerd ingedeeld. In de halve finales van de 200 meter vrije slag kroop de Friezin een dag later door het oog van de naald. Op slechts één honderdste plaatste ze zich voor de finale waarin ze wel een persoonlijk record zwom.

Haar wisselende optreden in Japan roept de vraag op of Steenbergen niet teveel hooi op haar vork neemt. Met drie individuele afstanden (100, 200 vrij en 200 wisselslag) en een hele trits aan estafettes moet ze in Fukuoka 21 maal op het startblok verschijnen.

Pearson bestrijdt dat zijn zwemster een te vol programma heeft. ‘Marrit is superfit en heel goed belastbaar. Vorig jaar op de EK in Rome had ze 18 starts. Aan het eind van de week was ze wel moe, maar kon ze toch nog goede tijden zwemmen. Als het lekker loopt, is het geen probleem’, stelt Pearson. Zelf zegt Steenbergen vanuit Fukuoka dat veel racen tegen sterke tegenstanders haar juist vertrouwen geeft. ‘Ik heb die ervaring nodig om beter te worden.’

Krachttraining

Tijdens de training maakt de 1.78 meter lange en technische sterke zwemster doorgaans weken van 50 á 60 zwemkilometers. Het afgelopen jaar heeft Pearson de arbeid in het water in bepaalde delen van het seizoen verlegd naar het krachthonk.

Om de aansluiting met de echte wereldtop te krijgen, moet Steenbergen volgens haar coach een stuk sterker worden. ‘Haar spierkracht is dit jaar al aardig toegenomen. Het mooie is dat Marrit die extra kracht in het water weet om te zetten in een technische beweging. Dat kan niet iedereen.’

Volgens Pearson is er bij Steenbergen nog vooral winst te behalen in de powerontwikkeling van haar benen. ‘Dan kan ze explosiever van het startblok duiken. Richting de Olympische Spelen is dat echt een aandachtspunt.’