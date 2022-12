Zwemster Marrit Steenbergen completeert nu ook transformatie tot mondiale topper

Marrit Steenbergen onderweg op de 200 vrij. Ze won op die afstand brons. Beeld AP

Exact een jaar geleden zwaaide gouddelver Ranomi Kromowidjojo af op de WK kortebaan. Niemand kon destijds bevroeden dat haar erfenis twaalf maanden later in goede handen zou zijn bij Marrit Steenbergen. De Friezin zwom op de vorige WK in het 25-meterbad nog anoniem mee, met een zesde plaats als beste resultaat. Nu, een jaar later, is ze uitgegroeid tot een mondiale topper die medailles én toptijden aaneenrijgt.

De 22-jarige Steenbergen vond het altijd eng om haar persoonlijke ambities uit te spreken. Patrick Pearson, haar coach sinds anderhalf jaar, dwong zijn zwemster enige tijd geleden om haar doelstellingen te verwoorden. Niet voor jan en alleman, maar voor zichzelf en voor haar coach.

Louterend

De samenwerking met Pearson lijkt louterend te werken voor Steenbergen. De trainer/coach is technisch zeer goed onderlegd en staat bekend om zijn oog voor detail. Daarnaast besteedt hij veel aandacht aan de mens achter de sporter.

Nadat eerst zwemcoach Marcel Wouda de talentvolle zwemster na jarenlange fysieke en mentale problemen stap voor stap op weg had geholpen, is het nu aan Pearson om de grenzen van Steenbergens belastbaarheid op te zoeken. Dat gaat beter dan verwacht, vertelde Pearson kort voor de WK bij de NOS. ‘We hebben dit najaar weken van meer dan zestig zwemkilometers gemaakt. En dat maar liefst drie weken achter elkaar’, zei Pearson, die er zelf van stond te kijken hoe goed Steenbergen die zware belasting doorstond.

De topzwemster heeft het vertrouwen in haar lichaam helemaal hervonden. Door een verkeerde aansturing van haar schouders kampte ze al op 16-jarige leeftijd met ernstige schouderproblemen. Steenbergen moest haar schouders op een andere manier leren aansturen. Haar blessureperikelen in combinatie met overspannen verwachtingen van de buitenwacht leidden bij de tiener tot mentale problemen. Dankzij de hulp van een psycholoog en de persoonlijke ontwikkeling die ze zelf heeft doorgemaakt, zit Steenbergen alweer enige tijd lekker in haar vel.

Afgelopen zomer beleefde de geboren Friezin haar internationale doorbraak op de EK langebaan in Rome waar ze viermaal goud veroverde. Maar een Europees toernooi is niet te vergelijken met een mondiaal toernooi waar zwemsters uit Australië, Amerika, Canada en Hongkong de dienst uitmaken.

Dikke pr’s

Steenbergen zou op de WK kortebaan in Melbourne dikke persoonlijke records (pr’s) moeten zwemmen om zich te kunnen mengen in de strijd om de medailles. En dikke pr’s zwom ze afgelopen week. Op alle vier haar individuele afstanden verbeterde Steenbergen haar toptijden, met als oogst drie medailles plus een vierde plek.

Met de wereldtitel op de 100 meter wisselslag, twee bronzen medailles op de sterk bezette afstanden 100 en 200 meter vrije slag en estafettebrons keek Steenbergen met een ‘supergoed’ gevoel terug op het kortebaantoernooi. ‘Ik heb op dit toernooi veel meer bereikt dan ik had verwacht. Ik ben echt superblij.’

Toch baalde ze zondag heel even na haar bronzen race op de 200 vrij. Ze zwom wat slordig en haar keerpunten waren niet optimaal. Op vier honderdste seconde bleef Steenbergen verwijderd van het zilver.

Ondanks haar slordigheden was ze nog nooit zo snel geweest op de 200 vrij in het 25-meterbad. Met een halve seconde stelde ze haar pr scherper: 1.52,28. Het WK-goud op deze afstand ging naar de Hongkongse titelverdediger Siobhan Haughey (1.51,65). Rebecca Smith uit Canada tikte een fractie sneller aan dan Steenbergen (1.52,24).

Mijlpalen

Voor Steenbergen kleurden diverse mijlpalen haar WK. Niet alleen beleefde ze een fraaie primeur met haar eerste wereldtitel. Ook wist ze zich voor het eerst in haar carrière in de boeken te zwemmen met nationaal records op de 100 en 200 meter wisselslag.

Met haar vier medailles had Steenbergen een groot aandeel in de Nederlandse oogst van acht WK-plakken (hetzelfde aantal als in 2021). De andere individuele zwemster die eremetaal in de wacht sleepte was Tes Schouten. Deze 21-jarige schoolslagzwemster riep twee maanden geleden nog hardop: ‘Ik kan geen kortebaan zwemmen.’ Ze won zilver op de 100 school en brons op de dubbele afstand.