Zwemster Kira Toussaint wil gouden wraak in Abu Dhabi

Kira Toussaint op de 100 meter rugslag op de Olympische Spelen in Tokyo. Beeld François-Xavier / AFP

In de Etihad Arena in Abu Dhabi gaan de gedachten van Kira Toussaint deze week op het WK kortebaan regelmatig terug naar drie jaar geleden, toen haar carrière bijna voorbij was.

Het had niet veel gescheeld of Toussaint had vrijdag niet haar eerste WK-medailles kunnen winnen. De 27-jarige zwemster pakte met de Nederlandse estafetteploeg brons op de 4x50 meter wisselslag en zilver op de gemengde 4x50 meter vrijeslag.

Drie jaar geleden werd Toussaint uit bed gebeld op een hotelkamer in China waar ze voor het vorige WK kortebaan was. In Hangzhou werd haar grootste nachtmerrie werkelijkheid. Ze kreeg het bericht dat ze positief was getest op doping en werd zonder haar teamgenoten te zien op het vliegtuig terug naar Nederland gezet.

Lang verhaal kort, het was loos alarm. Het bleek een vals positieve test die werd veroorzaakt door de medicijnen die Toussaint voor astma gebruikt. Ze werd vrijgesproken nadat ze met een prijzig team van specialisten haar onschuld had bewezen. Na drie maanden paniek sprong ze weer het water in.

Sindsdien staat Abu Dhabi rood omcirkeld in haar agenda. Toussaint wil wraak nemen op het zwemtoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten. ‘Dit moet mijn revanche worden. Ik heb zo hard gevochten om te bewijzen dat ik onschuldig was. Het voelt alsof ik hier als het ware iets af moet maken’, zegt Toussaint, die een maand geleden Europees kampioen op de kortebaan werd op de 50, 100 en 200 meter rugslag.

Ze is nu gebrand op een individuele WK-medaille, maar kwam vrijdag met een tijd van 55,53 seconden net tekort op de 100 meter rugslag. Toussaint werd, net als Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag, vierde. Louise Hansson uit Zweden won de wereldtitel in 55,20 seconden. Kylie Masse uit Canada werd tweede met 55,22 en de Amerikaanse Katharine Berkhoff won brons op 55,40.

Nu er nog maar twee kansen op individueel eremetaal over zijn, op de 50 en 200 meter rugslag, zal Toussaint zaterdag ook de langste rugslagafstand zwemmen, de 200 meter. Toussaint is de dochter van olympisch rugslagkampioene Jolanda de Rover, die in 1984 in Los Angeles goud won op de 200 meter rugslag.

Toussaint is net als haar moeder een echte rugslagspecialiste, maar de 200 meter vond ze voorheen te lang en daarom te pijnlijk. Ze is met een lengte van 1.74 meter een stuk minder lang dan haar moeder, die 1.85 meter is en daarom meer tot haar recht komt op de langere zwemafstanden. Toussaint blinkt uit op het sprintwerk op de kortebaan, waarin ze maximaal kan profiteren van haar goede vlinderslagkicks onder water. Met haar toptijd van 25,60 seconden is ze de huidige wereldrecordhoudster op de 50 meter rugslag op de kortebaan.

Toussaint kwam er in de afgelopen maanden tot haar eigen verbazing achter dat ze ook goed is in de 200 meter. Ze won dit jaar alle wereldbekerwedstrijden over de afstand waar ze tot voor kort een haat-liefdeverhouding mee had. ‘Ik weet hoeveel pijn de 200 meter kan doen omdat het zo lang duurt. Als je er heel lang van overtuigd bent dat iets niet je ding is, wordt het ook niet jouw ding. Maar dat is nu ineens toch veranderd.’

Toussaint werd gestimuleerd om de gouden afstand van haar moeder te zwemmen omdat er in haar team van de commerciële zwemcompetitie ISL niemand anders was die ermee uit de voeten kon. Daarnaast had ze, om mee te doen in het klassement op de wereldbekerwedstrijden, drie afstanden nodig. Ze kon naast de 50 en 100 meter rugslag de 100 meter vrij erbij pakken, maar dat was geen logische combinatie omdat de concurrentie op het koningsnummer vele malen groter is. ‘Op de 200 meter rugslag kan ik veel meer punten scoren. Ik zwom de afstand sinds de Spelen van Tokio al een stuk of 14 keer en werd er steeds beter in. Ik snap eindelijk hoe het werkt.’

Toussaint is als sprinter gewend om keihard af te gaan en te zien waar het schip strandt. Ze leerde zich in te houden en zal de wedstrijd zaterdag in de series proberen te zwemmen als een negatieve split, waarin ze richting het einde steeds harder gaat.

Dat hoeft ze op de 50 meter niet te doen. Daarop kan ze exploderen. Toussaint was vrijdag in de finale van de 100 meter rugslag als snelste weg toen het startschot klonk. Ze liet met een messcherpe reactietijd van 0,52 seconden zien een echte sprintster te zijn. Nu nog een medaille.