Zwemster Kira Toussaint heeft eindelijk de doem van doping van zich afgeschud: ‘Ik wil een revanche’

Kira Toussaint maakt zich geen illusies over hoe mensen haar zien: ‘Bij iemand die positief was, denk je: hoe zat het ook alweer met dat meisje?’ Beeld ANP

Voor haar gemiste olympische kwalificatie op de 100 meter rugslag had Kira Toussaint deze week bij de WK het kortste scheldwoord van de Nederlandse taal over. ‘Kut.’ De dertiende plaats in de halve finale was er één te laag om het persoonlijke ticket voor Tokio 2020 te kunnen veroveren.

Het was een deceptie na weken en maanden van allerlei goed nieuws. Op 11 maart kreeg de Amsterdamse te horen dat de hoorzitting in Lausanne over haar dopingverdenking van eind 2018, tijdens de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou, was geschrapt. Het gevonden middel tulobuterol, een astmabestrijder, was geen tulobuterol. Het ging om een ‘vals-positieve’ test van het dopinglaboratorium van Beijing, dat de molecuulstructuren van twee sterk op elkaar lijkende stoffen had verwisseld. Het medicijn, dat Toussaint gebruikte, was toegestaan.

De vlag ging uit in Amsterdam. Binnen een week zwom ze al een wedstrijd in Marseille. De vreugde was enorm. Ze wist niet dat zij zwemmen zo zou missen. ‘Ik besefte het pas, toen onze Amsterdamse club in januari naar Antwerpen ging voor een jaarlijkse wedstrijd. De dag begint daar heel vroeg en duurt lang. Iedereen zeurt over zo’n wedstrijd. Ik zei, jongens, sst, stoppen met dat gezeur, ik mag niet. Da’s erger. Als die tulobuterol-zaak niet had gespeeld, had ik waarschijnlijk ook gezeurd.’

Revanche

Toussaint, ogenschijnlijk een zorgeloze vrouw, kreeg dit voorjaar ook te horen dat de lening die de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) haar deed voor het betalen van de juridische kosten zou worden kwijtgescholden. Het ging om 49 duizend euro. Voorzitter Marius van Zeijts kreeg gedaan dat de wereldbond Fina, die Toussaint in staat van beschuldiging had gesteld, die halve ton gaat betalen. ‘Ik weet nu zeker dat ik zelf niks hoef te betalen. Ik had de facturen. Ik heb ze zelf betaald van die leningen van de KNZB. Als zwemster heb je dat geld niet.’

Er was nog een schadepost: 14 duizend euro aan medische kosten. Om te bewijzen dat de Fina een onschuldige schuldig had verklaard. ‘Het wordt betaald door NOCNSF. Het is geregeld na Kamervragen door Rudmer Heerema, VVD. Hinkelien Schreuder van de atletencommissie heeft ook een rol gehad.’

Er komt straks ongetwijfeld nog een claim voor een schadevergoeding. In de VS zou het over miljoenen zijn gegaan. Toussaint en haar advocaat broeden er nog op. Zelf zegt de zwemster die financiële schade wegens gemiste successen niet het ergst te vinden. De pijn zit in de gemiste kansen op medailles en titels.

‘Ik vond het veel erger dat ik in China, bij de WK kortebaan, geen wereldkampioen kon worden. Die titel was me veel meer waard dan het geld. Het missen van de estafettes was het ergst. Je weet nooit wie de volgende WK kortebaan gaan meedoen, in december 2020. Na de Olympische Spelen. Hangzhou was mijn kans. We waren daar ongelooflijk goed met zijn zessen. Je weet niet of Heemskerk en Kromowidjojo dan nog zwemmen. Of misschien een korte vakantie nemen. Zelf ga ik zeker. Ik wil revanche.’

Geen illusies

Toussaint, met de smoes van ‘ziek’ verdwenen van die WK in China, kreeg honderden berichten van meelevende mensen, toen zij beschuldigd werd en nog meer toen zij onschuldig werd verklaard. Ze appte en mailde terug, maar niet aan allemaal. ‘Ik heb een selectie gemaakt. Als ze me in eerste instantie ook een berichtje hadden gestuurd, schreef ik. Maar die anderen, die pas reageerden toen het goed bleek te zijn, nou nee.’

Hoe de wereld haar ziet en zal zien, ze heeft er geen illusies over. ‘In Nederland weten ze wel dat het niet waar was. Internationaal is dat minder gedeeld. Maar ik weet van mezelf dat je bij een verhaal over een concurrent die positief is geweest later denkt: hoe zat dat ook al weer? Over tien jaar denken de mensen bij het horen van mijn naam: wat was er ook al weer met dat meisje?’

Toen zij vorige week op het WK-toneel van Gwangju was verschenen, daalde de directeur van de wereldzwembond Fina, Cornel Marculescu, van zijn troon om de Nederlandse blondine persoonlijk zijn excuses aan te bieden. ‘Het was tussen neus en lippen door, bij de landtraining die we aan het doen waren. Oké, dank je wel. Ik waardeer dat heel erg van meneer Marculescu. Maar of er meer moet komen dan zo’n handje? Ik vind van wel. Maar daar zijn anderen mee bezig.’

Voor Toussaint eindigden de WK donderdag met een derde tegenvaller. Na de gemiste kwalificatie op de 100 meter rugslag, en een diskwalificatie als startzwemmer van de 4 x 100 meter wisselslag estafette (met gemengde ploeg) bleef ze op de niet-olympische 50 meter rugslag steken op de achtste plaats. Zonder Nederlands record.