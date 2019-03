Zwemster Kira Toussaint eist schadevergoeding om onjuiste dopingtest

Kira Toussaint in actie. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Want Kira is een zwemster, geen voetballer als Ronaldo met een groot fortuin die zich elke verdediging kan permitteren. En er zijn voor haar zaak veel kosten gemaakt. Wij gaan er voor zorgen dat Kira geen cent zelf hoeft te betalen’, aldus Van Dijk donderdag in een reactie op het intrekken door zwemfederatie Fina van de dopingcasus tegen zijn cliënt, zwemster Kira Toussaint.

Zij werd het slachtoffer van een foutieve vaststelling van het laboratorium te Beijing, een ‘vals-positief’ zoals dat heet. Het stofje, dat in de urine met 0,000000001 gram werd vastgesteld, was niet het verboden tulobuterol, een medicijn dat de luchtwegen verwijdt. Het was van een ander middel, met een sterk gelijkende molecuulstructuur. Het was een medicijn dat astmapatiënt Toussaint gebruikt – en keurig op haar lijst had gezet – maar de aard en naam van het middel wil de zwemster niet kwijt. Ze vindt dat privé. Ze benadrukt dat het geen astmamiddel is.

Heronderzoek

Op 7 december kreeg Toussaint het bericht dat zij ‘positief’ was tijdens een controle op 2 november. Voor het euvel van de verwisseling ontdekt was, was de zaak drie maanden verder. Pas in maart werd alles duidelijk, na een heronderzoek door het Chinese lab. Om Toussaints onschuld te bewijzen, was daarvoor maandenlang door vele instanties keihard gewerkt.

Het was het laboratorium van Gent dat het scenario van de verwisseling duidelijk maakte. Het was klinisch chemicus Douwe de Boer, erkend dopingduider, die zijn deskundigheid leende. Er waren directeuren van dopinglaboratoria betrokken. Wereldzwembond Fina en anti-dopingagentschap Wada werkten ook mee.

De Nederlandse Dopingautoriteit werd door het kamp-Toussaint vanaf het eerste moment om expertise gevraagd en dacht voortdurend mee hoe de zwemster onder de dreigende schorsing zou kunnen uitkomen. Directeur Herman Ram van de Dopingautoriteit schreef deze week een royale bijdrage op de website van Sport & Strategie, waarin hij schetste in welke ‘achtbaan’ Toussaint was terecht gekomen.

Haar snelle vraag om hulp en haar verschijning hadden indruk op hem gemaakt. ‘Kira maakte een volstrekt oprechte en overigens ook geschokte indruk op ons’, aldus Ram, die daarbij vermeldde vaak te worden voorgelogen door hulp vragende sporters.

Oprechtheid

Raadsman Van Dijk zei donderdag ‘geen seconde getwijfeld te hebben’ aan de oprechtheid van Toussaint. ‘Je eigen advocaat voorliegen zou ook heel onverstandig zijn’, aldus de advocaat. Met vereende krachten werd gepoogd om de onschuld van Toussaint te bewijzen. De zitting in Lausanne, die woensdag zou plaatsvinden, kon maar net afgezegd worden. De vliegtickets en hotelkamers voor de Nederlandse afvaardiging waren al betaald.

Nu, zegt Van Dijk namens zijn cliënt, is bij het eisen van een schadeloosstelling nog wachten op de definitieve uitspraak van het anti-dopingpanel van de Fina. Dat is ter afronding van de zaak die maandag werd ingetrokken door diezelfde Fina. ‘Als we weten wat daarin staat, zullen we vragen om compensatie van kosten.’

Van Dijk hoopt dat de wereldbond uit eigen beweging de rekening zal vereffenen. ‘Maar als het moet, dan gaan we zo’n schadevergoeding eisen.’ Waarbij de jurist vermoedt dat de Fina, Wada en het lab van Beijing naar elkaar zullen wijzen.

De opsomming van de nadelige effecten is best lang. Gemiste medailles en prijzengeld behoren daartoe. Ram beschreef het donderdag als volgt: ‘Dit is geen eind goed, al goed-verhaal. Kira is ten onrechte beschuldigd van een dopingovertreding. Dat is een zwaar gelag. Ze heeft drie maanden in onzekerheid geleefd, ze heeft kosten gemaakt, ze heeft geleden. Ze heeft de WK kortebaan van 2018 gemist en die komt niet meer terug. Daar is niets moois aan. Dat laat zich niet wegpoetsen.’