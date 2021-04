Zwemster Femke Heemskerk ‘herovert’ olympisch ticket op Valerie van Roon in swim-off

Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo (r) in actie tijdens de finale van de 50m vrije slag in de Eindhoven Qualification Meet. Beeld ANP

In december, bij de RQM in Rotterdam, was Heemskerk aan een thuisquarantaine gebonden. Haar man was met corona besmet en zij mocht het zwembad niet betreden. Van Roon, in vorm na een heerlijke zwemherfst in Boeapest, profiteerde optimaal. Ze dook onder de staande tijd van Heemskerk, 24,71, door een persoonlijk record (24,63) te zwemmen.

De euforie was groot, maar verdampte even snel. Heemskerk maakte direct bekend protest aan te tekenen tegen het kwalificatiereglement dat door de zwemdirecteur van de KNZB, André Cats, was geschreven. De tuchtcommissie gaf de zwemster gelijk. Hij had een regel van het Internationaal Olympisch Comite (IOC) - geen sporter mag nadeel hebben van corona - onvoldoende genoteerd. Lekje in de veiligheidsklep, reageerde Cats.

Oplossing

Voor Van Roon ontwikkelden zich ‘vervelende maanden’, zoals ze die zelf beschreef. Haar werd gevraagd actief mee te denken over een oplossing. Of een herkansing (zoals vrijdagavond) of een gang naar de beroepscommissie waarbij de uitkomst en tijdsduur ongewis zouden zijn. ‘Ik los het op’, beloofde ze hardop.

De Amsterdamse crawler (22) koos ervoor het in het zwembad uit te vechten. Vrijdagochtend, in de series, deelde de ervaren Heemskerk meteen de beslissende klap uit. Ze verbeterde haar persoonlijk record uit 2018 (24,54) met 0,26 naar 24,28. Daarmee zou zij in de WK-finale van 2019 vijfde zijn geworden. In Gwangju kwam zij destijds niet verder dan de elfde plaats (24,77).

Van Roon kon in de twee beurten van vrijdag haar eigen toptijd niet aanscherpen en moest na afloop toegeven dat Heemskerk de snelste was. Ze beet op de tong en weigerde een traan toe te laten. Ook dat was een topprestatie.