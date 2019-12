Zwemmers zijn beducht voor te warm water in Tokio

Schoolslagzwemmer Arno Kamminga onderweg naar en bronzen medaille op de EK kortebaan. Beeld BSR Agency

Het water in het Odaiba Marine Park, waar de 10 kilometer op woensdag 5 (vrouwen) en donderdag 6 augustus plaatsvindt, wordt volgens André Cats, de technisch directeur van zwembond KNZB, nog warmer door de schermen die in het water zijn geplaatst om de vervuiling tegen te houden. ‘Behalve het positieve effect lijken ze ook van negatieve invloed te zijn op de watertemperatuur omdat er minder stroming is.’

Hij denkt dat het wenselijk is voor de sport om naar koelere oorden te gaan, maar verwacht niet veel van het plan omdat de organisatie dit als gezichtsverlies zou ervaren. Cats denkt dat er iets op verzonnen wordt. ‘Je zult zien dat ze straks misschien met boten aankomen met blokken ijs die ze in het water kieperen.’

In november stemden de Japanners schoorvoetend in met de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité om de marathonlopers en snelwandelaars in het koelere Sapporo, 800 kilometer boven Tokio, in actie te laten komen.

Tot verdriet van de lokale organisatie. Als alternatief voor de verplaatsing waren ze bereid om atleten desnoods midden in de nacht te laten starten. Maar zwemmen in het donker kan niet. De zwemmers gaan wel vroeg van start: om 7 uur ’s ochtends.

In Tokio kunnen de temperaturen in de zomer oplopen tot rond de 40 graden, inclusief een hoge luchtvochtigheid. Na een pre-olympische race sloegen de zwemmers in de zomer al alarm vanwege de watertemperatuur. De olympisch kampioen op de 10 kilometer van 2012, Oussama Mellouli, noemde het de zwaarste race uit zijn loopbaan.

Hij zwom in water van 30 graden. Bij 31 graden of hoger mag er volgens de regels van de wereldzwembond Fina niet worden gestart. Sinds de dood van de Amerikaan Fran Crippen werd er beter gelet op de veiligheid van zwemmers. Crippen overleed in 2010 tijdens een wedstrijd over 10 kilometer in de Verenigde Arabische Emiraten. Toen zijn concurrenten over de finish kwamen, konden ze hem nergens vinden. Hij werd gevonden door duikers en bleek te zijn bezweken door de warme omstandigheden.

Woensdag vertrokken de Nederlandse openwaterzwemmers naar het Thaise Phuket voor een eerste trainingsstage. Dit zogeheten ‘hot and humid’ trainingskamp, in warm en vochtig weer, is de eerste stage van drie trainingskampen in de warmte tot Tokio. In januari gaan de zwemmers nog naar het Australische Perth en in mei volgt nog een stage in Singapore.