Zwemmers rijgen recordtijden aaneen in Budapest

Nooit een plafond

In het zwemmen vallen records sneller dan in die andere recordsport, atletiek. Marcel Wouda, de Nederlandse bondscoach, zegt dat 'atletiek misschien verder ontwikkeld is'. Van zwemmen is volgens hem niet eens bekend hoe je je werkelijk voortstuwt. 'Duw je water weg? Of is het de wet van Bernoulli? Het principe dat door verschillende stromingssnelheden liftwerking ontstaat. Zoals met de vleugel van een vliegtuig. We zijn er nog niet uit.'



Wereldrecords in zwemmen zijn te voorspellen zegt Wouda. 'Je ziet Sjöström deze zomer een aantal keren net boven de 52 seconden zwemmen. Ze is technisch beter geworden. Ze is een bijzondere zwemster. Dan weet je dat het wereldrecord er komt. Zoals hier deze week.'



Wat ook helpt, is concurrentie. 'Als een groepje, zoals op de 100 meter rugslag van de vrouwen, onder de 58,5 zwemt, komt het moment dat er een doorschiet naar die nieuwe toptijd, zoals Masse. Of dat iemand als King, op het gif uit haar strijd met de Russische Efimova, zo hard zwemt dat er opeens een record op het bord staat.'